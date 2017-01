Die schwarze Fahne wurde am 28. Dezember beim Weitraer Rathaus für einen besonders engagierten Weitraer gehisst: Franz Koppensteiner verstarb im Alter von 98 Jahren.

Koppensteiner fungierte von 1966 bis 1970 als erster und bisher einziger SPÖ-Bürgermeister Weitras. Die Umstände, unter denen Koppensteiner zum Bürgermeister wurde, sind kurios.

Beim Silvestertanz in der Franz-Himmer-Halle in Harbach: Franziska Hobiger (rechts) mit zwei Servicedamen und zahlreichen Gästen sowie der Band „Impulse“. | Karl Tröstl

Bei der ersten freiwilligen Gemeindezusammenlegung (1966) der Gemeinden Wetzles, Brühl und Weitra erreichte die SPÖ bei der Gemeinderatswahl mit neun Mandaten ebenso viele wie die ÖVP. Die FPÖ erhielt ein Mandat. Bei der Bürgermeisterwahl stimmte der FPÖ-Gemeinderat für den SPÖ-Vorschlag und machte Koppensteiner so zum Bürgermeister.

Vom 1. Jänner bis 15. April 1971 war Koppensteiner als Regierungskommisär weiter mit der Führung der Gemeinde betraut. In diese Zeit fiel die zweite Gemeindezusammenlegung mit den Gemeinden Großwolfgers, Spital, Reinprechts und St. Wolfgang. Durch diese Zusammenlegung legte auch die ÖVP in der Großgemeinde stark zu, sodass die ÖVP ab 1971 mit Hans Klestorfer wieder den Bürgermeister stellte.

Zahlreiche Spuren in Weitra hinterlassen

In Koppensteiners Amtszeit wurden das Stadttor verbreitert, die Kläranlage errichtet und die Gemeinde-Wohnbauten in der Bahnhofstraße eröffnet. Für sein Engagement in und um Weitra – unter anderem war er Gründungsmitglied des Weitraer Fußballvereines, der im Vorjahr 70 Jahre alt geworden ist, Gründungsmitglied beim Verein Volksheim sowie Mitglied beim Pensionistenverband – wurde er mit dem Goldenen Ehrenring der Stadt Weitra ausgezeichnet. Außerdem war er Träger der Viktor-Adler-Plakette.

Koppensteiner wurde am 2. Jänner beerdigt. Seine Tochter, Schwiegerkinder, Enkel und viele Wegbegleiter nahmen Abschied. Nationalratsabgeordneter Konrad Antoni verabschiedete sich mit einer Rede von Koppensteiner, der 70 Jahre der SPÖ angehört hatte: „Wir verlieren ein engagiertes SPÖ-Mitglied.“

Betroffen ist auch SP-Parteiobmann Rainer Oppel: Die Partei verliere mit Koppensteiner „einen besonders aktiven und engagierten Menschen, der tatkräftig angepackt hat.“ Persönlich habe er ihn als wissbegierigen, hilfsbereiten, aufrichtigen Mann mit Handschlag-Qualität schätzen gelernt, der sich für die Belange der Bürger eingesetzt habe, so Oppel.