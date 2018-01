Werbeprofi-Silvesterlauf 2017 brach alle Rekorde .

Was für ein Fest zum Jahresabschluss! Erstmals mehr als 900 aktive Teilnehmer, noch einmal so viele Besucher in der Altstadt und als Draufgabe ein neuer Streckenrekord nach erbittertem Duell an der Spitze – das war der 7. Gmünder Werbeprofi-Silvesterlauf am 31. Dezember 2017!