Erst sorgte „Waldviertler“-Chef Heini Staudinger für Furore, weil er sich weigerte, 150 Euro Strafe für nicht aufgestellte Halte- und Parkverbotstafeln bei der Hausmesse zu zahlen – schon geht er den nächsten Schritt: Am 14. November unterbreitete der „Schuh-Rebell“ der Schremser Stadtführung die Vision einer Begegnungszone im Bereich zwischen Waldviertler Werkstätten, Brauerei und der Ecke Josef-Widy-Straße/Niederschremser Straße.

Basis für die Überlegungen ist, dass für 2017 die Generalsanierung der Niederschremser Straße inklusive Gehsteigen geplant ist – also ohnehin hohe Kosten anstehen. Die Gelegenheit soll, wie Staudinger anregt, gleich zur Schaffung einer für den Verkehr entschleunigten, mit Brunnen, Bäumen und Sitzgelegenheiten ausgestatteten Zone genützt werden. „Es geht nicht darum, Autos zu verbannen. Sie sollen aber nicht mehr bevorzugt werden“, sagt er. In Bewegungszonen sind alle Verkehrsteilnehmer vom Fußgänger bis zum Lkw-Fahrer gleichberechtigt.

Als Untergrund sieht er, passend zur historischen Identität der Stadt, Granit aus dem Steinbruch von Rudolf Kammerer bei Gebharts. Kammerer hatte 2014 die Mariahilfer Straße in Wien beim Komplettumbau mit Granit überzogen – sein Prestige- Projekt machte die Idee der Begegnungszone weithin bekannt.

Bürgermeister sendet an sich positive Signale

Diese Entschleunigung koste dem motorisierten Verkehr wenige Sekunden. Sie bringe aber ein kräftiges Plus an Lebensqualität und Sicherheit, sagt Heini Staudinger. Und: „Wir haben jetzt die einmalige Chance, den Platz schön zu gestalten.“ Etwa 200 Menschen arbeiten hier im Umkreis von wenigen Metern, an starken Tagen bringen sechs Autobusse auch ohne Hausmesse 300 Personen ins Areal, das Staudinger gerne die Schremser „Piazza“ nennen würde.

SPÖ-Stadtchef Karl Harrer hält die Idee an sich für „eine gute Geschichte“ und zeigt sich zuversichtlich, dass im Zuge der angestehenden Umbauarbeiten zumindest Teile davon realisiert werden könnten. Aber, so Harrer: „Wichtige Vorfragen wie jene nach der Finanzierung oder der konkreten Planung müssten zuerst geklärt werden.“ – Noch in den nächsten zwei Wochen will Staudinger in Abstimmung mit Architekt Michael Kislinger und Rudolf Kammerer eine „grobe Kostenschätzung“ vorlegen. Dabei geht er davon aus, dass „der Rudi für eine Referenzanlage vor der Haustür einen Bestpreis anbietet. Auch ich bin bereit, mitzuzahlen.“