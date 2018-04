Ein Kopftuch zu tragen ist für muslimische Menschen sehr wichtig und speziell. Es bedeutet nicht nur eine religiöse Pflicht, sondern ist auch eine moralische Wertvorstellung. Im Islam heißt es, dass ein Schal für Frauen notwendig und richtig ist. Ja, klar! Wir sollten es respektieren. Aber in meinem Heimatland werden Frauen gezwungen, das Kopftuch zu tragen, weil die Leute glauben: Gute Frauen gehen immer mit Hijab, Kopftuch oder Burka.

Wenn ein Mädchen kein Kopftuch hat, dann sagen viele Leute: Das Mädchen schaut schuldig aus. Viele Menschen glauben vielleicht, ein Kopftuch kann ein Schutz für eine Frau sein. Das war nicht immer so. Vor vielen Jahren durften in meiner Heimat die Frauen selbst darüber entscheiden, erzählte meine Großmutter. Sie hat auch selbst entschieden. In der Schule hat damals zum Beispiel niemand einen Schal getragen. Als die Großmütter von meinen Schulkollegen in Gmünd aufgewachsen sind, waren aber hier Frauen mit Kopftuch ganz normal.

Heute ist es genau umgekehrt! Ohne Kopfbedeckung traut sich in vielen Regionen Afghanistans kein Mädchen und keine Frau aus dem Haus. Man trägt das Kopftuch nicht mehr aus religiöser Überzeugung, sondern aus Angst!

Ich denke, Freiheit ist das Recht eines jeden Menschen, selbst zu entscheiden. Ich mag keinen Schleier tragen, aber meine Familie möchte gerne, dass ich ihn trage und mich wie ein typisches afghanisches Mädchen benehme.

Ich habe zum ersten Mal im Alter von sieben Jahren einen Schal getragen. Und das war auch in der Schule so. Dabei war eine Frage immer in meinen Gedanken. Eines Tages habe ich sie meiner Mutter gestellt: „Mama, warum müssen wir Mädchen ein Kopftuch tragen und die Buben nicht?“ In meiner Heimat trifft die meisten Entscheidungen der Vater, die Verbindung zur Familie ist aber die Mutter. Sie hat geantwortet, „weil du ein Mädchen bist und wenn du in die Schule gehen willst, dann musst du ein Kopftuch tragen!“ Ich habe das akzeptiert. Als wir nach Österreich gekommen sind, habe ich gesehen: Hier muss man kein Kopftuch tragen, auch nicht in der Schule!

Ich habe zu meiner Mama gesagt: „Mama, ich will kein Kopftuch tragen!“ Aber ihre Antwort war nein. Ich habe immer wieder gefragt. Und endlich, nach ein paar Monaten, hat sie es erlaubt: „Ozra, ich kann nicht jeden Tag mit dir über das Kopftuch diskutieren. Mach es, wie du willst!“ Seit Juli 2017 trage ich keines mehr. Der Weg zu dieser Entscheidung war schwierig für mich.

Für meine Eltern war es schwierig, mich zu verstehen. Dass ich kein Kopftuch trage, bedeutet aber nicht, dass ich schlecht bin! Mein Schal hat nichts mit meinem Charakter zu tun! Andere Afghanen fragen mich heute noch, warum ich kein Kopftuch trage. Ich selbst denke inzwischen: Egal was andere über mich reden – ich bin ich!