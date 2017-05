Die Chöre von sechs Schulen (VS Brand-Nagelberg, VS Reingers, NMS Litschau, Musikmittelschule Gmünd, NMS 1 Gmünd und BG und BRG Gmünd) mit insgesamt mehr als 150 Schülern sorgten am 4. Mai im Kulturhaus Gmünd für ordentlichen Schwung. Von einfühlsamen Melodien über afrikanische Rhythmen bis zu Pop- und Rock-Nummern war alles dabei, was das musikalische Herz begehrt.

Neben ihrem musikalischen Talent stellten die Schüler dabei auch unter Beweis, wie viel Freude und Spaß gemeinsames Singen macht. Organisiert wurde das Bezirksjugendsingen von Maria Ledermüller, die auch den Chor der NMS 1 Gmünd leitete.