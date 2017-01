Die 14. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ ist gestartet und am Samstag, 7. Januar zeigt RTL die 2. Folge. Dort wird u.a Bianca aus Moosburg zu sehen sein. Sie ist gebürtige Österreicherin und hat bis vor kurzem im Raum Gmünd gewohnt.

Geboren und aufgewachsen in Gmünd, ist Bianca seit der Trennung von ihrem Freund vor einigen Monaten zu ihrer Mutter ins bayerische Moosburg gezogen.

„Ich bin so aufgeregt, ich zittere am ganzen Körper“, gesteht die hübsche Blondine vor ihrem Auftritt und gibt zu: „Vor Dieter Bohlen habe ich am meisten Angst, aber ich denke, ich schaffe das!“

Für ihren Auftritt hat sich die 17-Jährige einen Song von Megastar Adele ausgesucht und hofft, damit einen der begehrten Recall-Zettel zu ergattern.