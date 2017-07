Für Verärgerung bei der Gmünder SPÖ sorgte in der Vorwoche eine Presseaussendung der Stadtgemeinde Gmünd, in der über ein geplantes Wohnbauprojekt in der Weitraer Straße an der Gemeindegrenze zu Ehrendorf berichtet wird. Damit würde erstmals seit 1973 wieder ein Gemeindewohnhaus durch die Stadtgemeinde errichtet werden. Damals war die „Grillparzer-Anlage“ in der Gmünder Neustadt fertiggestellt worden.

SP-Stadtrat Thomas Miksch sieht das Projekt aus Sicht der Bürger zwar als unterstützenswerten Weg, beklagt aber die Vorgehensweise von ÖVP, FPÖ und AfG: „Wir haben von diesem Projekt aus dieser Presseaussendung erfahren. Zuvor hat niemand mit uns gesprochen. Das ist nicht die Art von Zusammenarbeit, die man sich im Gemeinderat wünscht“, so Miksch.

„Es kann nicht sein, dass wir von einem Zweimillionen-Projekt aus einer Presseaussendung erfahren.“SP-Stadtrat Thomas Miksch

Es sei ärgerlich, dass die Regierungsparteien der SPÖ, obwohl diese zuletzt größere Projekte wie die LED-Beleuchtung oder die Wohnhaus-Sanierung in der Hans-Lenz-Straße (die NÖN berichtete jeweils) immer unterstützt habe. „Wir wissen nicht, wie dieses Projekt nun finanziert werden soll. Wenn es dann um eine Darlehensaufnahme dafür geht, wird aber erwartet, dass wir mitstimmen. Es kann nicht sein, dass wir von einem Zweimillionen-Projekt aus einer Presseaussendung erfahren“, ärgert sich Miksch.

Acht Wohnungen: Bau soll im Herbst starten

Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) zum Vorwurf der SPÖ: „Es ist nichts Verwerfliches, wenn der, der die Arbeit gehabt hat, das Projekt auch präsentiert.“ Man habe die Aussendung gemacht, um nicht – wie bei anderen Projekten – dem politischen Mitbewerb die Chance zu geben, diese als seine Forderungen darzustellen.

FP-Stadtrat Benjamin Zeilinger geht indes von Kosten von unter einer Millionen Euro aus. Geplant ist, noch im Herbst acht Wohneinheiten zu je 60 m 2 zu errichten. Gebaut und verwaltet sollen die Gebäude von der Stadtgemeinde werden, was laut Zeilinger zu „sehr niedrigen Kosten für die Mieter“ führen soll, auch der Einsatz von Eigenmittel soll nicht notwendig sein. Laut Zeilinger sei dieses Projekt der „Startschuss“ zu weiteren Wohnprojekten in der Neustadt. Auch das bereits vor zwei Jahren angedachte „Junge Wohnen“ sei nicht vom Tisch. Die Auslastung der rund 450 Gemeindewohnungen sei mit 95 Prozent sehr hoch, der Bedarf nach neuem Wohnraum gegeben, meint Zeilinger.