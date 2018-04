Die Gmünder Kartoffelstärkefabrik Agrana mit etwa 350 Beschäftigten steckt inmitten eines 20 Millionen Euro schweren Investitions-Programmes. Das hat nicht direkt etwas mit dem Grundtausch mit der Stadtgemeinde und Plänen zur Erweiterung des Werksgeländes über die Lagerstraße in Richtung ARBÖ zu tun (Näheres auf den Seiten 6/7). Einen Zusammenhang gibt es aber dennoch.

„Wir möchten die Conrath-straße verkehrstechnisch entlasten“, sagt Agrana-Stärke-CEO Josef Granner. Sorgen großvolumige Transporter in der engen Zufahrt mitunter für Turbulenzen, so sollen Lager und Schwertransport künftig sukzessive in Richtung Lagerstraße verlagert werden. Dort wird der Austausch zwischen Produktion und Lagerhallen einfacher und sicherer, weil der betreffende Bereich der Lagerstraße stillgelegt wird. Der Werksverkehr muss hier künftig nur noch auf Radler und Fußgänger achten, der Weg von und nach außen soll primär geordnet über eine Zufahrt zum künftigen Kreisverkehr bewältigt werden.

„Langfristig ist hier sicher mit Erweiterungen zu rechnen. Das macht einfach Sinn.“ Stärke-CEO Josef Granner sieht Ausbau-Potenziale für das bald vergrößerte Werksgelände

Die Wiesen hin zum ARBÖ-Stützpunkt bieten zudem noch weitere Ausbau-Potenziale, sagt Granner: „Langfristig ist hier sicher mit Erweiterungen zu rechnen. Das macht einfach Sinn.“

Direkt an der Lagerstraße ist bereits die räumliche Neuausrichtung mitzuverfolgen, auch wenn die dortige Baustelle laut Josef Granner der geringere Teil des 20-Millionen-Euro-Pakets für heuer ist. Hier wird eine neue Absack-Anlage zur Verpackung hochgezogen, daneben sollen ein kleines Lager und zwei Silos errichtet werden. „Wir hatten schon bisher zu geringe Absack-Kapazität bei Kartoffel-Eiweiß und Kartoffel-Stärke“, sagt Granner. Der Bedarf wird nun allerdings noch wesentlich steigen, weil ein drittes Produkt dazu kommt: die Kartoffel-Faser.

Dafür wird in dem von außen schwer einsehbaren Herzen der Fabrik neben einem größeren, besser steuerbaren Stärketrockner auch ein Fasertrockner installiert – die größeren Brocken der laufenden Investition. Der Fasertrockner öffnet das Tor zur industriellen Verwertung der wasser- und faserreichen Kartoffelpülpe, die bisher primär an Tiere verfüttert wurde.

Fast ein Drittel der österreichischen Stärkekartoffel landen in Gmünd. Die Faser aus der Pülpe, die hier bei der Verarbeitung der Knollen zu Stärke übrig bleibt, soll im neuen Trockner für die Verwendung als Lebensmittel-Zuschlagsstoff aufbereitet werden. „Indem sie das 15- bis 20-fache ihrer Masse an Wasser aufnehmen kann, gibt sie Produkten Substanz“, sagt Geschäftsführer Granner: „Damit macht sie satt, ohne dick zu machen – und ist dabei fast geschmacks- und geruchsneutral.“ Vor allem in Skandinavien genießt die ballaststoffreiche Kartoffelfaser bereits hohe Beliebtheit als „Low-Carb“-Alternative, in Zentraleuropa ist sie am Vormarsch.

100 Prozent werden künftig verarbeitet

Durch die bald mögliche Veredelung der Pülpe schaffe es Agrana künftig, „hundert Prozent des wertvollen Kartoffel-Rohstoffes zu verwerten“, strich Generaldirektor Johann Marihart bei der Projekt-Vorstellung im vorigen Sommer hervor.

Die Investitionen haben eine gemeinsame Deadline: Bis zum Start der Kartoffel-Kampagne im Sommer müssen die neuen Systeme laufen. Immerhin sollen dann nicht mehr 1.600, sondern bereits 2.000 Tonnen Kartoffeln pro Tag angeliefert und verarbeitet werden können.