Mit großen Ambitionen starten die Schülervertreter des Gymnasiums und des Schulzentrums in ihre Aufgaben. „Wir wollen etwas bewegen“, meinen sie unisono. Im Gym übernimmt Sebastian Stark die Nachfolge von David Graf. Seine Stellvertreter sind Sascha Böhm und Valentina Haumer. Stark hat mit den Klassensprechern bereits eine lange „Ideenliste“ angelegt, die er abarbeiten will.

So will er auf die Kommunikation mit seinen Kollegen großen Wert legen. Berichte über die Arbeit der Schülervertretung sollen auf der Schul-Website veröffentlicht werden. Stark will die Schüler auch dazu motivieren, sich an der Umfrage der Bundesschülervertretung zu beteiligen www.schuelervertretung.at.

Die Schüler sollen aber auch verstärkt in die Gestaltung der Aktionstage am Schulende eingebunden werden. Dabei soll auch alternatives Programm (Mario-Cart-Turniere, Bogenschießen) angeboten werden.

Nadine Wurz, Jaroslav Vesely, Justyna-Karolina Knittich, Christian Haumer, Linda Höllmüller und Stefanie Buchsbaum (von links) vertreten die Schüler des Gmünder Schulzentrums im Schuljahr 2016/17. | NOEN, Thomas Weikertschläger

Ein großer Schwerpunkt im Gym widmet sich heuer dem Thema Sport. So soll der Schulsporttag kurz vor Weihnachten ausgebaut werden (Fußball, Volleyball, Hockey) und auch Attraktionen wie Kekse-Backen oder Weihnachtsfilme für „Nicht-Sportler“ bieten. Zudem will Stark die Kooperation mit den Sportvereinen der Region verstärken und sie zu Probetrainings einladen. Neben der Organisation von Fanbus-Fahrten zu Turnieren, an denen Schulmannschaften teilnehmen, will Stark auch gemeinsame Sportevents mit dem Schulzentrum intensivieren.

Erlös aus Filmabend für karitative Zwecke

Eine Idee, die bei der neuen Schülervertretung des Schulzentrums rund um Justyna-Karolina Knittich (HAK) und Christian Haumer (ALW und FS) gut ankommt. Auch im Schulzentrum ist ein neues Sportangebot angedacht. Stellvertreter Jaroslav Vesely will ein Floorball-Team aufbauen, in seiner Heimat Tschechien ist dieser Sport sehr beliebt.

Als weitere Idee schwebt den Schülervertretern im Schulzentrum ein Filmabend im Turnsaal vor. Dabei könnte die Fachschule für die kulinarische Verpflegung sorgen, die Erlöse daraus wollen die Schülervertreter einer karitativen Organisation zukommen lassen.

Von Freitag bis Sonntag nehmen die Schülervertreter an einem Seminar teil, bei dem sie sich Infos über ihre Rechte und Pflichten holen und die Gelegenheit zum „networken“ mit Kollegen nutzen wollen.