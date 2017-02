Allerdings war er auf einem Zwischendach in einer Höhe von rund 1,5 Metern zu liegen gekommen. Der Verunfallte wurde bestmöglich von den beiden Notärztinnen und mehreren Sanitätern des Roten Kreuzes Gmünd stabilisiert.

Die niedrigen Außentemperaturen und das Verletzungsmuster machten allerdings eine schonende und schnellstmögliche Rettung vom Dach unumgänglich. 13 Mitglieder rückten auf Grund der unklaren Ausgangslage raschestmöglich zum Einsatzort aus. Die Alarmzentrale blieb während des Einsatzes ebenfalls besetzt.

Nach der medizinischen Erstversorgung konnte der in einer Vakuummatratze und Schaufeltrage gelagerte Patient in Begleitung einer Notärtin und eines Feuerwehrkameraden sicher vom Dach gerettet werden. Der Verunfallte wurde danach zur weiteren medizinischen Versorgung in das Landesklinikum Horn gebracht