Der Verkehr wird immer mehr in der Bezirkshauptstadt, doch die Ordnung geht zunehmend verloren. „Viele tun, was sie wollen“, ärgert sich der Gmünder Zahnarzt Zoran Radenkovic, der im Lauf mehrerer Jahre eine umfassende Analyse über Problemstellen erstellt hat, die seiner Meinung nach entschärft werden sollten.

„Russisches Roulette“ ist in seinen Augen die Einmündung der Hamerling- bzw. Kernstockgasse in die Bahnhofstraße beim Gasthof Pauser, die viele seiner Kritikpunkte in sich vereint. Der Kreuzungsbereich ist, wie er mit Fotos dokumentiert, mitunter derart zugeparkt, dass selbst an der Haltelinie kein Querverkehr eingesehen werden kann. „Ich verstehe nicht, warum das toleriert wird. Linksabbiegen in die Bahnhofstraße ist am ärgsten, weil dort noch ein großer Stein, manchmal ein Bus und im Winter ein leuchtender Engel steht“, sagt Radenkovic. Ergänzend kommt dazu, dass die sehr breite Ausfahrt keine Bodenmarkierungen aufweist, die Verkehrsströme also nicht ordnet.

Einblick in die Bahnhofstraße aus Hamerling- und Kernstockgasse. Das Bild ist vor der Generalsanierung, am Zustand hat sich nach Meinung von Zoran Radenkovic aber wenig geändert. | privat

Rechtswidrig zugeparkte Gassen und Kreuzungsbereiche stören ihn im Bereich zwischen Bahnhofstraße, Emerich-Berger- und Weitraer Straße generell, „einmal gestraft werden würde hier vielen eine Lehre sein“.

Für Kreuzungen ohne Bodenmarkierungen nennt Radenkovic etliche Negativbeispiele, positiv fällt ihm dazu nur die gut markierte „Annakreuzung“ in der Bahnhofstraße ein. Dagegen staue es sich an der Ausfahrt der Hans-Lenz-Straße in die Schulgasse nach Schulschluss, weil mangels Markierungen Rechts- und Linksabbiegende gleichermaßen in der Fahrbahnmitte stünden. Selbiges ärgert ihn bei der Post-Ausfahrt in die Bahnhofstraße, bei der Ausfahrt Emerich-Berger-Straße/Weitraer Straße, von der Sigismundgasse (Stadtplatz) in die Schremser Straße oder beim Schulzentrum in die Emerich-Berger-Straße. Gefährlich ist seiner Aussage nach die Ausfahrt von Kernstock- und Mexikogasse in die Weitraer Straße (Penny), wo der Verkehr mangels Hinweisen am Boden in keine der vielen Richtungen geführt wird, er als Anrainer bereits mehrmals von entgegenkommenden Pkw-Lenkern „geschnitten“ wurde. Eben erst hat er, wie er sagt, zwei Fälle bei der Polizei angezeigt. „Bodenmarkierungen wären eine klare Info für alle, und sie wären relativ leicht aufzubringen.“

Viele Probleme fallen ihm ein: Der 30er in der Litschauer Straße betrifft nach der Eisenberger-Fabrik in Richtung Stadt nur die enge Rechtskurve, aufgehoben wird er unübersichtlich mit einer Tafel auf der linken Straßenseite („Ortsunkundige sehen die Tafel nicht, fahren mit Tempo 30 durch die Innenstadt“). Am Eck Schubertstraße/ Conrathstraße wüssten Fremde mangels Vorrangstraßen-Tafel oft nicht, wer dran ist. Der Parkplatz seines eigenen Dienstortes im NÖGKK-Service-Center würde, so Radenkovic, vielfach wieder durch die Einfahrt verlassen – und danach würden laufend Pkw gegen die Einbahn links in die Hamerlinggasse einbiegen, „auch weil Abbiegeverbote fehlen. Die Einbahn-Tafel direkt in der Kreuzung übersehen Patienten aus anderen Bezirken oft.“

VP-Preis: Gründe für Situation überprüfen

Er sei 2017 mit den Anliegen bei der Stadtgemeinde vorstellig geworden, ohne Erfolg.

SPÖ-Verkehrs-Stadtrat Christian Rupp war für die NÖN nicht erreichbar. Seitens der Stadtregierung betont ÖVP-Klubchef Martin Preis, dass Fall für Fall das Land gefragt, das Vorhandensein von Expertisen und Gründe geprüft werden müssten: „Selbst einen Verkehrsspiegel kann man nicht nach Gutdünken aufstellen.“

Man nehme jede Anregung „dankend entgegen“, das Verbot von Parken in Kreuzungen und Gegenverkehr-Gassen mit nur zwei Fahrspuren sei klar. Bei Kreuzungsfragen sei aber eben jeder Bereich für sich zu bewerten. So sei die angesprochene Pauser-Kreuzung 2015 im Zuge der Bahnhofstraßen-Sanierung nach Diskussion mehrerer Varianten von einem Sachverständigen so vorgeschrieben worden.