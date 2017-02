Der schwarze Audi A 3 mit einem Zeitwert von rund 5.000 Euro war in der Schillergasse (zwischen Bahnhofstraße und Walterstraße) in der Nacht versperrt geparkt. Laut Auskunft der Fahrzeugbesitzerin (49) – die auch beide Original-Autoschlüssel hat – dürfte sich der Fahrzeugdiebstahl zwischen 22 und 22.45 Uhr ereignet haben.

Ebenfalls in dieser Nacht war ein VW Sharan mit Baujahr 2003, der in der Hamerlinggasse geparkt war, Ziel der Autodiebe. Nachdem sie bei der Fahrertür das „Schloss abgezogen“, also herausgerissen, haben, gaben die Täter aber auf. Die Gründe dafür sind unbekannt.

Das beschädigte Auto ließen sie zurück, vom Schloss fehlt jede Spur.

Die Polizei geht davon aus, das ein Zusammenhang zwischen diesen Fällen besteht und bietet um Hinweise unter Tel. 059133-3400.