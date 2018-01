Laut Polizei erhielt die Frau von bisher unbekannten Tätern eine E-Mail, in der sie aufgefordert wurde, eine Sicherheits-App der Raiffeisenbank zu installieren. Die Frau leistete dieser Aufforderung Folge, danach wurde sie aufgefordert, am Handy eine Einstellung zu ändern, wodurch die heruntergeladene App Zugriff auf Administratorenrechte erhielt.

In den folgenden zwei Tagen wurden vom Konto der Frau in fünf Angriffen insgesamt 35.700 Euro vorerst auf ein Konto bei der Raika Wien abgebucht, das Geld hätte dann auf ein Konto in Portugal weiter geleitet werden sollen. Da ein internes Alarmsystem der Raika auf die Transaktion aufmerksam wurde, wurden die Abbuchungen gestoppt.