Der Bezirk Gmünd ist nicht nur für seine seit Jahrhunderten bestehenden Brauereien in Schrems und Weitra bekannt, sondern er ist auch ein Bezirk mit überdurchschnittlicher Bierkultur. Das jüngste Zeugnis dafür lieferte der „Bierpapst“ Conrad Seidl persönlich, als er vorige Woche beim „Bierfest“ im Casino Linz seinen neuen Bier-Guide vorstellte: Nur insgesamt zwölf Lokale Niederösterreichs werden in diesem Wegweiser durch die Lokal-Landschaft mit vier bzw. fünf „Krügerln“ gewürdigt – gleich zwei davon kommen aus dem Bezirk Gmünd.

Nahmen die Auszeichnung für vier Krügerl im neuen Bier-Guide von Conrad Seidl entgegen: Kellner Aydin Özdemir und seine Freundin Tyný.

Das Brauhotel Weitra, das eine bunte Vielfalt rund ums Thema Bier anbietet, konnte dabei die vier Krügerl aus dem Vorjahr verteidigen. Das ehemalige Hofbräuhaus, das im Jahr 1499 erstmals urkundlich erwähnt wurde, braut in einer kleinen Gasthaus-Brauerei unter Aufsicht von Karl Theodor Trojan eigenes Weizenbier, naturtrübes Bio-Bier und saisonal wechselnde Spezialbiere. Im Mai gibt es den hellen Weizenbock, für Gourmets wahlweise kombinierbar mit Spezialitäten vom Maibock, ehe ab Juni Johannisbeer-Bier fließen wird.

Hopferl will auch die höchste Stufe erklimmen

Nicht nur Schrems und Weitra, sondern auch die Bezirkshauptstadt Gmünd ist streng genommen (wieder) eine Braustadt: Das Stadtwirtshaus Hopferl, das den Biergenuss wie das Brauhotel bereits im Namen trägt, brachte beim „Seppnfest“ rund um den diplomierten Biersommelier Josef Hag heuer zum zweiten Mal ein in eigener Mini-Brauerei hergestelltes Spezialbier (diesmal das „Hopferl Pale Ale“) unter die Leute. Seidl streicht im Bier-Guide auch die neu eingeführten „Wochenteiler“ mit Musik sowie das von der Brauerei Schrems exklusiv fürs Hopferl gebraute Gmünder Stadtbier hervor. Er würdigt die Bemühungen mit vier Krügerln.

Das genügt Monika Hag noch nicht. „Wir haben uns von zwei auf vier Krügerln hochgearbeitet, jetzt nehmen wir auch ein fünftes Krügerl ins Visier“, sagt sie. In dieser Liga der, wie es Bierpapst Seidl formuliert, „international vorbildlichen Top-Lokale“ spielen aus seiner Sicht landesweit derzeit nur die „Genusswerkstatt Sieben:Schläfer“ in Falkenstein und das „Zündwerk“ in Strasshof an der Nordbahn. Um dort mitmischen zu können, sollen im Hopferl einige zusätzliche Initiativen gestartet werden – so wird im Lokal bereits am 5. Mai erstmals ein gemeinsam mit Meisterfleischer Gottfried Wandl zusammengestellter Bier-Leberkäse angeboten.

Hentsch und Moorstein: Neu und schon im Guide

Acht weitere Lokale aus dem Bezirk Gmünd sind im neuen Bierführer zu finden, drei davon mit drei Krügerln: die „Pipeline“ an der Avia-Station von Andreas Weber in Gmünd, das „Carrousel“ in Kirchberg und das frühere Gasthaus Waschka in Weitra, das im Vorjahr nach erfolgreicher Übernahme wie in der NÖN berichtet zum „Gasthaus Hentsch“ umgetauft wurde. Außer dem Eigentümerwechsel habe sich im Haus nicht viel geändert, gratuliert Conrad Seidl.

Zwei Krügerl für „überdurchschnittliche Bierlokale, die sich von der Masse absetzen“ (Seidl), gibt es im Bezirk noch für das „Cello“ in der Kirchengasse in Gmünd und für das Gasthaus „Zum Waldviertler Sepp“ in Schrems. Mit immerhin noch einem Krügerl werden der Schremser Gasthof Schönauer sowie in Heidenreichstein das „Burgstüberl“ und das neue „Moorstein“ am Stadtplatz – das Seidl als „Kultur-Bistro“ einführt – hervorgehoben.