Ein Dreivierteljahr Verzögerung brachte die Berufung eines Anrainers im Behördenverfahren für den Bau eines Merkur-Marktes inklusive Bipa-Filiale am alten ÖBB-Areal neben dem „Billa“-Kreisverkehr bereits mit sich, ein nächster Termin im Berufungsverfahren am Landesverwaltungsgericht steht noch gar nicht fest. Die Rewe-Gruppe hat aber nach dem längst abgeschlossenen Abriss des Altbestandes dennoch bereits mit den ersten Bauarbeiten begonnen.

Vorgesehen ist, wie Rewe-Sprecher Paul Pöttschacher bestätigt, immer noch die Kombination aus Merkur und Bipa. Ziel ist dem Vernehmen nach eine Eröffnung noch im Spätsommer. Mehr als 50 Jobs sollen mit dem 6-Millionen-Euro-Projekt neu geschaffen werden.

... und aktuell: Merkur kündigt bereits offiziell die nahende Eröffnung an | M. Lohninger

Dass Rewe an Merkur und auch Bipa in Gmünd festhält, erachtet Wirtschafts-Stadtrat Alexander Berger (ÖVP) als wesentliche Bestätigung für den zunächst in Teilen der Bevölkerung umstrittenen Weg, den Weggang von Bipa aus dem Stadtzentrum zugunsten des Neubaus nahe des Bahnhofs zu unterstützen. Bipa baut nämlich bundesweit, wie mehrere Medien vorige Woche berichteten, bis zu hundert kleine Filialen ab.

„Gmünd wäre in der Version vom Stadtplatz hundertprozentig dabei gewesen. Das hatte sich bereits im Vorfeld abgezeichnet“, sagt Berger. Durch das Andocken an den Merkur-Markt seien immerhin die Arbeitsplätze für Gmünd erhalten geblieben. Der künftige Drogerie-Fachmarkt wird barrierefrei und mit 450 m 2 doppelt so groß wie die seit 35 Jahren am Stadtplatz betriebene, enge Filiale sein.

Die Bemühungen um eine neue Nutzung der in den nächsten Monaten frei werdenden Bipa-Geschäftsfläche am Stadtplatz brachten bisher kein Ergebnis. „Wir sind aber dran, gemeinsam mit dem Eigentümer eine Nachfolge-Lösung zu finden“, sagt Stadtrat Berger.

Für das hinter der Merkur-Bipa-Kombi kommende Siedlungsgebiet laufen die Straßenbau-Planungen indes auf Hochtouren. Der Baustart für die fünf Erschließungsstraßen samt Kanal, Wasser, Strom, Gas und LWL ist wie jener zu den ersten Elk-Häusern für Juli geplant.