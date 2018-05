Zum ersten Mal, seit dem Bestehen, verwandelt sich der Naturpark Blockheide Gmünd, in einen magischen, lumineszierenden Wald. Am Freitag den 11.5. wurde ein Lichspektakel in der Blockheide-Gmünd/Eibenstein eröffnet.

Geschätzte 1000 Besucher waren gekommen. Bürgermeisterin Helga Rosenmayer freut sich dass die Prämiere in Ihrer Gemeinde stattfindet. Die Stadtkapelle Gmünd mit ihren Marketenderinnen machte den Auftakt zu einem an den Wochenenden stattfindenden Programm.

Die Lichter-Schau ist bis einschließlich 19.5 bei freiem Eintritt zu besichtigen.

