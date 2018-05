Ungewöhnliche Art, den 1. Mai als Feiertag der Arbeit und der Sozialdemokraten zu begehen: In der Gmünder Ortschaft Kleineibenstein verkündete Erwin Höbarth, der Kapellmeister der Stadtkapelle Gmünd und zugleich Bezirkskapellmeister, vor versammelter Feierschar über das Mikrofon die Auflösung seiner Mitgliedschaft in der SPÖ.

Am Vortag sei ihm mitgeteilt worden, dass die Marketenderinnen beim Marsch dabei sein sollten, am Festplatz an sich aber „unerwünscht“ seien, begründete der Mitte der 1980er Jahre der SPÖ-Sektion Gmünd-Eibenstein beigetretene Höbarth seinen Entschluss. SPÖ-Sektionsobmann Michael Bierbach ergriff danach ebenfalls das Mikrofon, rechtfertigte das Vorgehen damit, dass die SPÖ die Stadtkapelle ohnehin für deren Auftritt bezahle und die Musiker auch mit Speis und Trank verköstige. Schnaps wolle sie dann jedoch selber verkaufen. Viele Besucher sollen, wie Bierbach sagt, danach aufgestanden sein und applaudiert haben.

"Die Kapelle hat ja nicht gratis gespielt"

Im Nachhinein wollen beide Seiten kein weiteres Öl ins Feuer gießen. Beide stehen aber zu den Geschehnissen. „Die Kapelle hat ja nicht gratis gespielt. Wer zahlt, der schafft an“, sagt Michael Bierbach. Er betont, dass es nicht seine alleinige Entscheidung, sondern jene des Sektionsvorstandes gewesen sei. Erwin Höbarth sagt, ihn habe vor allem der Passus „unerwünscht“ gewurmt. „Die SPÖ ist kein Privatverein. Sie sollte ein Interesse am Fortbestand der Stadtkapelle haben, wo alles ehrenamtlich geschieht, jeder seine Freizeit opfert und ausschließlich für die Vereinskasse gespielt wird“, so Höbarth. Mit einer solchen Vorgehensweise könne er sich als Partei-Mitglied nicht identifizieren.

Beide erklären die Angelegenheit für „abgeschlossen“. Wer 2019 die Maifeier in Kleineibenstein musikalisch umrahmen wird, das steht in den Sternen. Stadtrat Bierbach findet generell, dass künftig ein bisschen abgewechselt werden könne.

