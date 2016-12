Neues Leben kehrt in das Haus in der Bahnhofstraße ein, in dem früher das Möbelhaus Krammer seinen Sitz hatte. Ende Jänner wird hier ein Handy-Shop seine Pforten öffnen. Seit geraumer Zeit wird das ehemalige Küchengeschäft im Bereich der Anna-Kreuzung umgebaut. Ein neues Portal wurde eingebaut und nun folgen noch zahlreiche Innenausbauten.

Geführt wird der 3-Shop von Adnan Duman, der die Immobilie gekauft hat. In der Handy-Branche ist Duman kein unbekannter, er betreibt bereits einige Handy-Shops in Wien und Niederösterreich, wie er im NÖN-Telefonat erzählt.

Da in Gmünd der Wunsch nach einem Handy-Shop und auch der Bedarf danach gegeben sei, habe er nun auch den Schritt nach Gmünd gesetzt: „Wir wollen hier langfristig Fuß fassen“, erzählt Duman. Angeboten wird im neuen Shop alles, was von diversen Netzbetreibern im Handy-Bereich angeboten wird.

Darüber hinaus sollen in den Obergeschoßen laut Duman Mietwohnungen entstehen. Hier werden derzeit aber noch Umbauarbeiten durchgeführt, wann die Wohnungen fertig sein werden, stehe noch nicht fest, so der Shop-Betreiber.