Das Jugendtaxi nimmt konkrete Formen an: In Amaliendorf-Aalfang wurde das Projekt am 28. November bereits im Gemeinderat beschlossen.

Für den Projekt-Initiator, den Gmünder Stadtrat Jürgen Trsek (ÖVP), sind die Chancen hoch, dass alle Gemeinden aus der Kleinregion StadtLand (Gmünd, Schrems, Hoheneich, Waldenstein, Brand-Nagelberg, Großdietmanns, Hirschbach, Kirchberg und Amaliendorf-Aalfang) mitmachen.

„Wir haben Mitte Dezember eine Sitzung der Kleinregion, wo wir die Details klären werden.“ Trsek will bis dahin noch weitere Sponsoren und Fördergeber auftreiben sowie insgesamt vier bis fünf Taxi-Unternehmen ins Boot holen.

"Projekt soll der Wirtschaft nützen"

In Gmünd, wo die Zustimmung des Gemeinderates noch ausständig ist, soll das Jugendtaxi am 1. Jänner starten, ein Taxiunternehmen – Trsek will noch keine Namen nennen – hat auch schon Interesse bekundet. „Das Projekt soll nicht nur Vorteile für die Jugend bieten, sondern im Idealfall auch der Wirtschaft nützen und den Taxi-Unternehmen mehr Umsatz bringen“, so Trsek.

Das Konzept: Den Discobus, dessen Betrieb nach den Sommerferien eingestellt wurde, sollen Taxis ersetzen (die NÖN berichtete). Der große Vorteil für die Jugendlichen ist die Flexibilität: Statt wie bisher zu einer Disco, kann man mit dem Taxi auch ins Kino oder zu einer Party fahren. In den Gemeindeämtern werden dafür eine bestimmte Anzahl an Gutscheinen an die Jugendlichen ausgegeben, die damit nur den halben Preis zahlen müssen. Im Idealfall sollen einheitliche Tarife das System einfacher machen. Vorbild sind Gemeinden im Burgenland, wo das Konzept bereits erfolgreich umgesetzt werden konnte.

„Dieses Projekt soll es Jugendlichen ermöglichen, am Wochenende unfallfrei nach Hause zu kommen, denn die Jugend ist unser wichtigstes Gut“, sagt dazu der Amaliendorfer Bürgermeister Gerald Schindl (SPÖ).