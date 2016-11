Führerscheinbesitzer jüngeren Semesters im Bezirk Gmünd fangen mit dem Namen Zischka womöglich weniger an, fast alle anderen verbinden damit wesentliche Lebensabschnitte: Der Gebietsschutz hatte der „1. Gmünder Autofahrschule Friedrich Zischka“ jahrzehntelang eine Monopolstellung zugesichert, an der es am Weg zum Schein praktisch kein Vorbei gab.

Dann fiel der Gebietsschutz – und 1991 gelang es dem Fahrlehrer Herbert Weber, als landesweit Erster eine Konkurrenz-Fahrschule zu eröffnen. Seit 9. November ist sein Pionierbetrieb in der Gmünder Mühlgasse, der Wegbereiter für etliche Nachahmer war, 25 Jahre alt.

Wenn ein Fahrschul-Besitzer zum Jubiläum zurückblickt, dann ist primär eine Ansammlung skurriler Episoden über nervöse Neulinge am Steuer zu erwarten. Herbert Weber kann deutlich mehr erzählen.

Erste Zäsur: Übergabe wurde zu Neuaufbau

Eine große erste Prüfung war bereits der Einstieg in die Selbstständigkeit. Als 21-Jähriger hatte der in Schwarzenau aufgewachsene Weber 1984 in Wien als damals jüngster Fahrlehrer in Österreich begonnen. Dann zog es ihn zurück ins Waldviertel. Weber: „Ich sah mich nach einer Fahrschule mit anstehendem Generationswechsel und offener Nachfolge um.“

So kam er 1986 in die Bahnhofstraße nach Gmünd mit Seniorchefin Ernestine Zischka (damals 64). „Das Thema Übergabe war klar angesprochen worden, meine Tätigkeit lief klar daraus hinaus“, sagt Weber heute. Bloß spießte es sich an der Übergabe – als Zischka im Herbst 2008 86-jährig verstarb, starb sie als Eigentümerin ihrer Fahrschule.

„Die Hilfe war damals gigantisch. 70.000 Euro an Kosten blieben aber an uns hängen.“

Herbert Weber zum Hochwasser 2002, das der Fahrschule einen argen Dämpfer versetzte

Herbert Weber hatte da bereits das 15-jährige Jubiläum seiner eigenen Firma hinter sich. Diese hatte er 1991 nach einem zähen, einjährigen Behördenprozess mit komplett neuem Fuhrpark und neuem Team aus dem Boden gestampft, zwei Kollegen waren ihm von Zischka gefolgt. Der erste Firmensitz lag beim Haupttor in Gmünd-Neustadt, wo jetzt eine Boutique betrieben wird. Dabei war die Standortwahl aus der Sicht des Chefs keine Qual: „Es gab ganz einfach kein anderes freistehendes Geschäftslokal in Gmünd.“

Der Betrieb lief, wurde in Sachen Kundenorientierung und Ausstattung – mit Sonnendach, Servolenkung oder ab 1993 erstmalig auch Klimaanlagen – zum Vorreiter. Weber bog bald in die Mühlgasse 28 in Gmünd ab. D

er dort zum Verkauf stehende Altbau, wo vor langer Zeit eine Brauerei der Familie Trojan mit großem Braukeller unterhalb der Stadtbefestigung und später die Geflügelschlachterei Knapp betrieben wurde, war gegenüber einer Kläranlage wenig attraktiv. Aber, so Weber: „Wir wussten, dass an die Stelle der Kläranlage bald ein großer Parkplatz treten würde – das war für uns ideal.“

Markante weiße Flitzer mit Sonnendach vor dem ersten Firmensitz beim Gmünder Haupttor prägten das Bild der Fahrschule 1991. | NOEN, privat

1995 wurde das Gebäude erworben. 1997 erfolgte nach einer Generalsanierung, ausgiebigen Um- und Zubauten der Bezug des Firmen- und Privatwohnsitzes am neuen Standort, der den Besitzern im Sommer 2002 einen brutalen Schlag versetzte: Das Jahrhundert-Hochwasser hatte die Lainsitz mannshoch ins Gebäude getrieben. Die neue Einrichtung wurde ein Opfer der Fluten, genauso die teure Computer-Anlage im Büro oder ein Pkw. Die Erneuerung verschlang ein kleines Vermögen – trotz enormer Unterstützung (Herbert Weber: „Die Hilfe war gigantisch…“) und Versicherungs-Zahlungen blieb Weber auf eigenen Kosten in der Höhe von 70.000 Euro sitzen.

Der Betrieb konnte dank eines Ausweich-Quartiers in der Wirtschaftskammer nahtlos fortgesetzt und wirtschaftlich gerettet werden. Der Chef musste aber plötzlich auf mehreren Hochzeiten zugleich tanzen – befand er sich doch in entscheidenden Verhandlungen zum Bau eines Fahrsicherheits-Zentrums, das 2003 in Betrieb ging und jetzt gut 3.000 Menschen pro Jahr für Trainings nach Gmünd bringt (siehe Infobox!).

Vergleichbar ruhig verlief die zweite Hälfte der bisherigen Firmengeschichte. 2009 wurde aus der „Fahrschule Ing. Herbert Weber“ die heutige „Fahrschule Weber e.U.“ samt heutigem Außenauftritt und der Rückkehr von roten zu den klassischen weißen Fahrzeugen. Die Herausforderungen sind nun Schulungen von Flüchtlingen zwecks Anerkennung ihrer Führerscheine aus Herkunftsländern, der laufende Wandel von Vorschriften und Regelungen, und wachsender Preisdruck im Spannungsfeld zwischen steigenden eigenen Kosten und seit Jahren spürbaren Auswirkungen der geburtenschwachen Jahrgänge.

Die Fahrschule hat ihre Sturm- und Drangzeit hinter sich gelassen, ist im Erwachsenenleben angekommen. – Die nächsten 25 Jahre können kommen.