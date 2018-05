Im Frühjahr 2015 wurde die Gmünder SPÖ nach dem Verlust ihrer absoluten Mandats-Mehrheit von allen anderen Parteien relativ unelegant aus dem Bürgermeister-Sessel gedrängt. Danach fielen die Genossen in eine Art Schockstarre, ließen nur vereinzelt echte Oppositions-Aktionen aufblitzen. Keine zwei Jahre vor der nächsten Gemeinderatswahl schießt sich die SPÖ aber in ihrem aktuellen „Stadtkurier“ in ungewohnten Tönen auf die Koalition ein: Die Gmünder fanden am Freitag einen regelrechten Rundumschlag gegen ÖVP, AfG & FPÖ in ihren Briefkästen.

Gmünd werde nun, wie es darin heißt, von einem „Trio Infernale“ regiert. Am Weg dorthin sei „der Wählerwille mit Füßen getreten und eine unfassbare Koalition aus dem Boden gestampft“ worden. Sie habe zwei Parteien, die mit jeweils etwa 150 Stimmen nur je ein Mandat errungen haben (gemeint sind AfG und FPÖ), seither „mit Posten überhäuft“. Kritisiert wird zudem eine Neuverschuldung der Stadt von über 1,5 Millionen Euro im Vorjahr: Das Geld sei „in Prestigeprojekten“ der Koalition „regelrecht verbrannt“, unter anderem infolge von „Selbstüberschätzung“ und „Misswirtschaft“.

Seitens der ÖVP, die den SP-Bürgermeister Andreas Beer vor drei Jahren als Teil der immer noch mandatsstärksten Partei und trotz klarer Vorzugsstimmen-Mehrheit mit Hilfe von AfG und FPÖ gestürzt hatte, will Klubchef Martin Preis die Angriffe auf NÖN-Nachfrage hin nicht kommentieren. Die Neuverschuldung hatte bei der Verabschiedung des Rechnungsabschlusses für 2017, nachdem für das Jahr eigentlich ein massiver Schuldenabbau budgetiert worden war, bereits für Debatten gesorgt. Vizebürgermeister und Finanz-Stadtrat Hubert Hauer (AfG) hatte die neuen Schulden damals wie berichtet mit Wohnhaus-Sanierungen und -Neubauten begründet, die Kosten seien durch Mieteinnahmen gedeckt. „Kein Cent“, sagte er, sei „aus dem Gemeindebudget zur Tilgung notwendig“.

„Was Kollegen alles für Gmünd gemacht haben“

Einen Seitenhieb auf die Genossen kann sich VP-Klubchef Preis dann doch nicht verkneifen. „Wir nehmen amüsiert zur Kenntnis, was die Kollegen der SPÖ alles für Gmünd gemacht haben“, spielt er auf Fotos beim Schulzentrum-Sportplatz,

Güterweg Breitensee oder einen Beitrag zum Verkehrskonzept Lagerstraße/Eichenallee/Albrechtser Straße im Blatt an. Sie habe, wie die SPÖ schreibt, gemeinsam mit allen Beteiligten eine Lösung erarbeitet, die eine „Entschärfung der geplanten Variante“ sei. Die absolute Mehrheit im Gemeinderat hat seit 2015 um ein Mandat die Koalition von ÖVP, AfG und FPÖ, die SPÖ kann Projekte der Stadt alleine weder beschließen, noch auf direktem Weg verhindern.