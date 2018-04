"Tierisch" angehauchter Schadstoffeinsatz für die Feuerwehr Gmünd am Donnerstag in der Bahnhofstraße.

Am späten Donnerstagnachmittag gegen 17.45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Gmünd zu einem Schadstoffeinsatz gerufen. Gemeldet wurde "unklare Geruchsbelästigung in einem Mehrparteien-Wohnhaus" in der Bahnhofstraße. Die Florianis rückten daraufhin zum Einsatzort aus.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle sprachen mehrere Bewohner von einem "unklaren Geruch" in mehreren Etagen des Hauses, mit den im Schadstoff-Fahrzeug mitgeführten Messgeräten konnten die Feuerwehrleute allerdings nichts Außergewöhnliches feststellen. An der Einsatzstelle war aber immer wieder leichter Brandgeruch feststellbar.

Man kontrollierte daher das Wohnhaus vom Kellergeschoss bis zum Dach, auch unter Verwendung von Wärmebildkameras. "Gleichzeitig suchten Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr die Umgebung nach möglichen Feuerstellen in den Gärten ab. Alle Wohnungen konnten bis auf eine versperrte Wohneinheit von der Feuerwehr begangen werden", meldete die FF Gmünd in einer Aussendung am Freitag.

Am stärksten war der Brandgeruch in einem Abstellraum im 1. Obergeschoss. Der vom FF-Einsatzleiter angeforderte Rauchfangkehrermeister Andreas Weissensteiner legte mit seinen Spezialwerkzeugen eine Verbindung über einen stillgelegten Lüftungsschacht zum 2. Obergeschoss; beim vorsichtigen Aufdrücken der versperrten Wohnungstür im 2. OG war deutlicher Brandgeruch aus dieser Wohnung zu bemerken. Der Einsatzleiter alarmierte daraufhin weitere Kräfte nach.

Die Polizeibeamten hatten in der Zwischenzeit auch die Wohnungsbesitzerin erreicht; diese informierte die Einsatzkräfte vor dem Aufsperren, dass sich ein "scharfer" Hund und zwei Katzen in der Wohnung befänden. Nach dem Aufsperren der Wohnungstür drang ein Atemschutztrupp in die Wohnung ein.

Am Küchenherd fand der Trupp angebranntes Kochgut vor, nach dem Abdrehen der Herdplatte wurde die Wohnung ausreichend belüftet. Die Tiere in der Wohnung konnten allesamt von den Einsatzkräften problemlos eingefangen und ins Freie gebracht werden.

Die Florianis führten dann noch mehrmalige Temperaturkontrollen im Bereich des Ofens durch. "Ein Benutzungsverbot für den Ofen und die ausreichende Belüftung der Wohnung wurde mit der Besitzerin ebenso vereinbart wie die nachfolgende Untersuchung der geretteten Tiere bei einem Tierarzt", meldete die FF Gmünd.

Zum Einsatz ausgerückt waren 18 Florianis mit fünf Fahrzeugen und einer Hubrettungsbühne. "Besten Dank auch an die KollegInnen der Polizei Gmünd und - wieder einmal - an Rauchfangkehrermeister Andreas Weissensteiner für die Unterstützung", betonte die Feuerwehr in ihrer Aussendung.