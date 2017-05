Einzelne Funklöcher – etwa am „Waller“ zwischen Altweitra und Eichberg – sind Handybenutzer im Bezirk ja seit Jahren gewohnt. Nach dem NÖN-Beitrag über Netzprobleme mit A1 in der Gmünder Katastralgemeinde Breitensee häuften sich in der Redaktion aber Meldungen über weitere Probleme im Bezirk.

Aus der Bezirkshauptstadt kamen Klagen über zunehmende Empfangs-Störungen im Handynetz vor allem in Weitraer Straße und Bahnhofstraße, was teils ein Umsteigen auf tschechisches Netz erzwinge und somit – teils gar unbemerkt – enorme Kosten für Datenroaming (etwa bei Mails) aufwerfe.

Die Situation sei nie gut gewesen...

Von Häufungen der Beschwerden über das A1-Netz berichtet auch VP-Bürgermeisterin Margit Göll aus Moorbad Harbach, das mit dem Moorheilbad einige hundert Beschäftigte und die meisten Nächtigungen im Waldviertel aufweist. Göll spricht von Aussetzern und Unterbrechungen, in Wultschau sei laut Anrufern am Gemeindeamt gar nur noch das tschechische Netz verfügbar. Die Situation sei nie gut gewesen, der Grund für den schleichenden Leistungsabfall ist Göll aber ein Rätsel. Vor allem: „Wir können als Gemeinde nur höflich bitten, A1 lässt uns anrennen.“ Bereits vor sechs Jahren sei ihr mitgeteilt worden, dass ein zusätzlicher Sendemast nur auf Gemeindekosten (etwa 200.000 Euro) installiert werden könne.

Seitens A1 kommt auf NÖN-Nachfrage zumindest für die Gemeinde Moorbad Harbach eine sehr positive Nachricht. Für hier ist, wie Konzernsprecherin Livia Dandrea-Böhm mitteilt, ein neuer Sender in Planung: „Die Inbetriebnahme ist für kommendes Jahr vorgesehen. Diese Station soll dann die Orte rund um Harbach und das Moorheilbad ausreichend versorgen.“

Für Gmünd-Stadt kann eine Verschlechterung aus A1-Sicht „nicht nachvollzogen werden“ – die beiden genannten Straßenzüge seien „über alle Trägertechnologien (2G, 3G, 4G) ausreichend indoor“ versorgt, sagt Dandrea-Böhm. Sie rät dazu, am Handy auf manuelle statt automatische Netzwahl umzustellen – um zu verhindern, dass das Gerät von sich aus auf womöglich stärker ausstrahlende tschechische Masten zugreift.