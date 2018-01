Nach dem Weggang von Meisterflorist Thomas Kaltenböck hielt es die Kampfsportler von „Fightcrew Waldviertel“ nicht einmal ein Jahr in der Immobilie am Schubertplatz 13/1. Jetzt kehrt hier zumindest für ein Jahr wieder Leben ein: Der Verein „Gmünd hilft“, der sich auch – aber nicht nur – geflüchteter Menschen annimmt, will hier seine neue Bleibe eröffnen.

Derzeit läuft noch der Umbau, in dessen Zuge unter anderem eine Wand abgetragen und ein neuer Boden verlegt wird. Mitte Februar soll es aber mit dem ersten Begegnungscafé im Zentrum losgehen. Man sei dankbar für das Angebot der Stadtgemeinde zur Nutzung des alten Bürogebäudes der Firma Bobbin, sagt Vereinsobfrau Ingrid Müllner.

Aber: „Es ist dort leider sehr laut, und drei Viertel des Jahres ist es einfach zu kalt.“ Die neue Bleibe biete neben der Heizmöglichkeit auch mehr Nutzungs-Möglichkeiten. Müllner: „Wir möchten sie nicht nur als Begegnungscafé, sondern auch als Lernlokal, für die Gitarrengruppe, für einen Frauen-Stammtisch oder in einem eigenen Raum für Wuzzeln oder Tischtennis nutzen.“ – Zu allen Öffnungszeiten soll jemand quasi die Oberaufsicht haben.

Haus soll neuer Ort für ein Miteinander werden

Das Interesse von Zuwanderern an Lernbetreuung ist laut Ingrid Müllner konstant hoch. Gelernt werden kann aber derzeit mangels Alternative fast ausschließlich in Privatwohnungen. Nun könne das Angebot an einem Ort gebündelt werden – das erleichtere die Arbeit, schaffe neue Optionen und diene zugleich als Aufforderung zum Lernen. Ein Farsi-Kurs auch für Österreicher startete diese Woche, im Februar wird ein Werte- und Orientierungskurs abgehalten. Und, so Müllner: „Wir wollen arabischsprachige Betreuung für Kinder anbieten. Wer gut in seiner Muttersprache ist, der lernt auch besser Deutsch.“ Zwei in Gmünd gestrandete arabische Volksschul-Lehrerinnen nehmen sich der Sache an.

Der Umzug vom Rande des öffentlichen Blickfeldes direkt ins Zentrum der Neustadt erfolgt auch als bewusste Hinbewegung zu Einheimischen. Die Auslage soll mit Info-Material gestaltet werden. Angedacht ist auch der Einbau einer Küche, wo Kochkurse für Österreicher angeboten werden könnten. „Diese könnten verbindende Elemente werden“, hofft Ingrid Müllner.

Zwischen 50 und 60 Geflüchtete suchen alle zwei Wochen das Begegnungscafé auf, außerdem kommen im Schnitt etwa zehn Österreicher. Deren Anteil soll in der neuen Bleibe gesteigert werden, hoffen die Vereins- Mitglieder. An sich ist die Solidarität in Gmünd immer noch groß: Die Mietkosten für die Immobilie am Schubertplatz sind für das erste Jahr auch dank Zuwendungen privater Sponsoren bereits ausfinanziert.