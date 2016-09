Gar nicht groß ist die Widerwehr der Gmünder Stadtchefin auf die – von NÖN-Leser Franz Frühwirth aus Gastern angeregte – Nachfrage zum Thema Zigarettenstummel-Verschandelung am Stadtplatz: „Ja, wir haben ein Tschick-Problem“, gibt Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) unumwunden zu.

Rosenmayer gibt Frühwirth recht, wenn er sich über „unzählige Tschicks in den Ritzen des Steinpflasters entlang der Parkflächen und Gehsteige des Ortskerns“ beklagt. Frühwirth bezweifelt gar, dass eine durch ähnliche Art hervorgerufene „Verwahrlosung öffentlicher Flächen“ noch irgendwo anders in einer Bezirkshauptstadt des Landes anzutreffen wäre.

„Nicht zu übersehen sind die unzähligen Tschicks, die sich entlang der Parkflächen und Gehsteige des Ortskerns angesammelt haben.“

NÖN-Leser Franz Frühwirth

„Es ist nicht notwendig, die Stummel auf den Boden oder in den Kanal zu werfen“, sagt die Bürgermeisterin, die selbst gerne zur „Tschick“ greift und dabei stets einen dezenten Reiseaschenbecher zur Hand hat. „Wir sollten gemeinsam darauf achten, dass die Stadt sauber bleibt“, appelliert sie an die Eigenverantwortung ihrer Mitbürger. Es habe bereits mehrere vergebliche Anläufe gegeben, dem Problem Herr zu werden, sagt Rosenmayer. Auch in den Gemeindenachrichten sei bereits zu Disziplin beim Entsorgen der Stummel aufgerufen worden.

"Denken über Einsatzmöglichkeiten für Asylwerber nach"

Dass es Rauchern mit Neigung zur Umweltverschmutzung am Stadtplatz mangels ausreichender Aschenbecher nicht gerade leicht gemacht wird, Aufrufen zur Sauberkeit nachzukommen, räumt sie ein. Aber: Die Stadtgemeinde habe eben erst zehn Mülltonnen mit integrierten Aschenbechern angeschafft und – etwa am Schubertplatz oder vor dem Bezirksgericht – montiert. Weitere sollen folgen, sagt Rosenmayer. Bloß: „Das kostet natürlich alles eine Menge Geld…“

Unabhängig von der künftigen Entsorgung ruft Franz Frühwirth zur aktuellen Befreiung der öffentlichen Flächen von Zigarettenstummeln auf. Die vorhandene Masse ermuntere nämlich dazu, die eigene Tschick genauso zu entsorgen. Auch darin stimmt ihm Rosenmayer zu. – Nur seinen Lösungs-Vorschlag kann sie nicht mit ihm teilen: Er regt an, Asylwerber gegen geringes Entgelt mit der Reinigung zu betrauen. „Wir denken über Einsatzmöglichkeiten für Asylwerber nach“, sagt Rosenmayer. Die Reinigung der öffentlichen Flächen sei aber kein Thema.