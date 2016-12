Für das Filmforum Gmünd wird 2017 ein besonderes Jahr: Der von Erika Hager, Karin Berger und Elisabeth Meyer gegründete und geleitete Verein feiert bereits das 25-jährige Bestehen.

Vor 25 Jahren war es den immer noch engagierten Damen ein Anliegen, eine Möglichkeit zu schaffen, wichtige und schöne Filme ansehen zu können. „Gerade für eine Lehrerin spielt das Medium Film eine große Rolle“, so Erika Hager. Gestartet wurde das Filmforum Gmünd mit einem Film pro Monat – das ist nach 25 Jahren noch genauso. „Bei unserem ersten präsentierten Streifen ‚Metropolis‘ hatten wir sogar einen Klavierspieler im Kino, der den Film musikalisch untermalte“, erinnert sich Hager. Damals kamen Freunde und Bekannte zu den Filmen, inzwischen lassen sich viele Filmfreunde aus der Region die Veranstaltungen nicht entgehen. „Im Schnitt konnten wir über 1.000 Zuseher jährlich willkommen heißen“, blickt die Obfrau zurück – und hebt die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Gmünder Kino hervor.

„Sollte jemand Interesse haben, das Filmforum weiter zu führen, kann er sich gerne bei uns melden.“

Erika Hager & Co begeben sich nach 25 Jahren allmählich auf die Suche nach Nachfolgern

Die Auswahl der Filme sei zeitintensiv, so Hager: „Da wir unterschiedliche Interessen abdecken wollen, ist es eine Gefühlssache. Man kann unmöglich alle Filme vorab sehen, daher wird auf vertrauenswürdige Filmkritiken zurückgegriffen. Unsere guten Kontakte zu den Filmverleihern helfen da auch. Tipps holen wir uns auch bei der Viennale im November.“

Goldgriffe waren etwa zwei Filme in diesem Herbst: „Toni Erdmann“ und „Vor der Morgenröte“ standen schon am Filmforum-Programm, bevor sie für den Auslands-Oscar vorgeschlagen wurden.

Stolz sind die drei Organisatoren, die seit einigen Jahren von Elisabeth Utz unterstützt werden, auch auf die Präsentation des Welterfolges „Amour-Liebe“ im August 2013. Regisseur Michael Haneke war damals persönlich im Gmünder Kino anwesend. In den letzten fünf Jahren ist das Filmforum Partner der Waldviertler Sommerakademie. „Das vorgegebene Thema unterstützen wir mit einem passenden Film. Das macht Spaß und kommt gut an“, sagt Hager.

25-Jahr-Feier geht am 27. April über die Bühne

Auch nach 25 Jahren im Filmforum Gmünd, das das erste im Waldviertel in dieser Form war, sind Erika Hager, Karin Berger und Elisabeth Meyer sowie Elisabeth Utz sehr engagiert: „Wir machen uns aber langsam Gedanken, Nachfolger zu suchen. Sollte jemand Interesse haben, das Filmforum weiter zu führen, kann er sich gerne bei uns melden.“

Das Frühjahrsprogramm im Jubiläumsjahr 2017 kann sich im wahrsten Sinne „sehen lassen“. Gestartet wird mit „Alles was kommt“ mit Isabelle Huppert. Mit „Die letzte Sau“ wird es heiter (16. Februar), mit „Welcome to Norway“ geht es um das Flüchtlingsthema (8. Juni) und auch Beziehungsthemen kommen auf die Leinwand: „Mahan – ein Maorisaga“ am 6. April oder „Paula – Mein Leben soll ein Fest sein“ am 11. Mai.

Zur 25-Jahr-Feier wird am 27. April zu einem Überraschungsfilm eingeladen. Welcher das sein wird, darüber hält sich Hager in Schweigen. Nur so viel: Der Eintritt ist frei.

Infos zum Filmforum auf www.filmforum-gmuend.at!