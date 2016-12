In seiner letzten Sitzung des Jahres befasst sich der von der ÖVP/AfG/FPÖ-Koalition angeführte Gmünder Gemeinderat am 15. Dezember neben dem Verkauf der Lichtwellenleiter-Leerrohre und der Einführung des Jugendtaxis (die NÖN berichtete jeweils bereits) auch mit dem Nachtrags-Voranschlag für 2016 und Budget-Voranschlag für 2017.

Allzu große Streitpunkte erwarte sie nicht, sagte Klubchefin Beatrix Vischer-Simon der NÖN im Vorfeld. Einen Tagesordnungs-Punkt müsse man aber erst klubintern (nach Redaktionsschluss) besprechen: die bevorstehende Kündigung der Betreuungs-Vereinbarung für das Jugendzentrum zwischen Stadtgemeinde und „Kids point“, einer Einrichtung der SP-nahen Kinderfreunde.

Idee ist es, die Einrichtung ab Mitte des kommenden Jahres durch Personal der Stadtgemeinde selbst zu betreiben. Man warte noch auf die Aufschlüsselung der künftigen Kosten, sagte Vischer-Simon: „Wichtig ist primär, dass gut weitergearbeitet wird und wieder Kräfte engagiert werden, die für die Arbeit mit jungen Menschen wirklich qualifiziert sind.“

Zur Abstimmung steht am Donnerstag auch der geplante Ankauf der Bodenstorfer-Mühle an der Ecke Litschauer Straße/ Mühlgasse. Die Stadtgemeinde möchte die Mühle, die 410 Jahre lang in Betrieb war und immer noch funktionsfähig ist, wie berichtet als „lebendes Museum“ zugänglich machen – und zugleich das angeschlossene Kleinkraftwerk instandsetzen und betreiben.