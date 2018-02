Auf den NÖN-Bericht über den geplanten Kreisverkehr an der Kreuzung von Albrechtser Straße und Eichenallee gab es – mit etwas Verzögerung – eine Reaktion von SP-Stadtrat Thomas Miksch auf Facebook: „Im Grunde ist gegen einen Kreisverkehr nichts zu sagen, ob das beim geplanten Kreisverkehr der Fall ist, bin ich mir nicht mehr sicher“, schrieb er.

„Änderung der Verkehrsströme haben oft Auswirkungen, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Standortkriterien von Unternehmen werden durch Verkehrsströme maßgeblich beeinflusst, so auch bei Supermärkten. Bei vielen Unternehmen zählt einfach nur, ob der Umsatz passt oder nicht. Und wenn nicht, ist so ein Geschäft und somit der Nahversorger (Spar) eines ganzen Stadtteils Geschichte“, so Miksch. Das sei keine „solide und wirkliche menschenfreundliche Stadtplanung“, sondern eher „ein Damoklesschwert für die Nahversorgung von Gmünd-Neustadt“. Wobei Miksch selbst darauf hinweist, dass es Überlegungen diesbezüglich schon seit Jahren gibt – auch unter den vorigen SP-Bürgermeistern.

Siedelt Spar ab?

Stadträtin Beatrix Vischer-Simon, Klubobfrau der Gmünder SPÖ, will das Thema in der nächsten Klubsitzung besprechen: „Wir haben erst sehr kurzfristig erfahren, dass das Projekt so umgesetzt werden soll. Ich möchte mir auf jeden Fall alle Argumente der Kollegen anhören.“ Erst dann werde man entscheiden, ob man das Projekt im Gemeinderat unterstützt. Problem sei vor allem die angedachte Kombination eines neuen Baumarktes mit einem Supermarkt.

Lagerhaus-Geschäftsführer Herbert Fürst meinte im NÖN-Bericht von vorvoriger Woche, dass unter anderem Spar Interesse an dem Standort habe. Doch auch Vischer-Simon befürchtet, dass der Spar in der Lagerstraße in dem Fall absiedeln könnte: „Der Supermarkt ist für ältere Menschen, die kein Auto haben oder nicht mehr fahrtüchtig sind, ein wichtiger Nahversorger.“ Es gebe zwar auch „Lebmit & Bunttex“, aber dort nur ein kleines Angebot an Lebensmitteln.

Diese Befürchtung teilt VP-Klubobmann Martin Preis nicht: „Warum sollte ein so gut frequentierter Nahversorger zusperren?“ Zum ebenso auf Facebook vorgebrachten Argument, man solle zuerst Gemeindestraßen sanieren, meint Preis: „Wir sanieren laufend. Im Bereich des geplanten Kreisverkehres müssten aber sowieso die Nebenflächen saniert werden.“ Kostenschätzungen gehen davon aus, dass je 100.000 Euro von Stadt Gmünd, Lagerhaus und Land Niederösterreich zu zahlen wären, so Preis.