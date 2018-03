Noch ist das Verfahren am Landesverwaltungsgericht wegen Lärmschutz-Bedenken eines Anrainers nicht abgeschlossen, dennoch kommt nun Schwung in ein neues Gmünder Bauprojekt: Gut ein Jahr nach der Pressekonferenz, bei der NÖN-Exklusivmeldungen über Pläne der Rewe-Gruppe zum Bau von Merkur- und Bipa-Markt beim „Billa“-Kreisverkehr bestätigt wurden, wird die Realisierung allmählich in Angriff genommen.

Rewe-Sprecher Paul Pöttschacher hält den Ball nach der Vorgeschichte noch flach. „Die Abbrucharbeiten sind soweit abgeschlossen und die Vorbereitungen für einen Baustart sind im Gange“, sagt er: „Wir stehen dem Projekt aber positiv gegenüber, glauben an einen positiven Abschluss.“

Rewe will über 50 neue Jobs schaffen

Das Vertrauen bestätigt der Umstand, dass vorige Woche bereits Bagger auffuhren und Baucontainer der ausführenden Firmen installiert wurden.

Insgesamt will Rewe in Gmünd etwa sechs Millionen Euro investieren und über 50 Jobs neu schaffen.

Der Merkur-Markt soll wegen der angeschlossenen Bipa-Filiale ein etwas schlankeres Sortiment als andere Märkte erhalten, aber immer noch etwa 15.000 verschiedene Produkte führen. Vorstandsvorsitzende Kerstin Neumayer hatte im Vorjahr etwa fünf Monate Bauzeit für das Projekt angekündigt.