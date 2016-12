Nachdem die MiniBar am Gmünder Stadtplatz 2014 zum ersten Mal im „Falstaff Bars- & Spirits-Guide“ erschien (die NÖN berichtete), konnte sie sich in der diesjährigen Ausgabe nochmals auf 85 von 100 möglichen Punkten verbessern. Damit ist die Bar unter den Top-Ten in Niederösterreich und auf Platz eins im Waldviertel! Besonders gelobt werden in dem von Mark Bauer und Max Püchel geführten Szenelokal das Ambiente und das Service (siehe Infobox).

Bauer zeigt sich stolz: „Es ist uns eine Ehre, in diesem Guide, der Bars in Österreich, Deutschland und der Schweiz beinhaltet, prämiert zu werden. Mich freut es auch ganz besonders, dass sowohl Gäste, als auch Insider uns zu einer der Top-10-Bars in Niederösterreich gewählt haben.“ Auch in Österreich ist das Lokal im Herzen von Gmünd im oberen Mittelfeld vertreten.

Hausgemacht und altbewährt

Auf den Lorbeeren ausruhen möchte man sich in der Bar aber nicht. Bauer: „Da ich sehr viel Wert auf Individualität und Qualität lege, werden wir im neuen Jahr unseren Außenauftritt verändern und das Getränkesortiment wechseln.“ Dabei möchte man auf hausgemachte Sirupe und Marmeladen sowie eigens angesetzte „Infused Spirits“ (frische Früchte und Kräuter werden in Schnaps eingelegt, damit dieser deren Geschmack annimmt) setzen.

Ebenso wie Gin-Tonic-Spezialitäten sollen auch wechselnde Craft-Biere aus kleinen Biermanufakturen auf der neuen Karte zu finden sein. Bauer: „So wollen wir auf oberstem Niveau Kreativität und Geschmacksexplosionen in unsere Drinks bekommen.“