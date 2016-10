„Ich hatte furchtbare Zahnschmerzen und meine Paranoia gegen Ärzte ist unglaublich“, beteuert der 47-jährige Waldviertler vor Gericht. Aus Angst vor einer Zahnbehandlung habe er lieber Tabletten geschluckt, und sich halt mit einer Rezeptkopie einen Vorrat an Schmerzmittel gesichert, erklärt er die Betrugshandlung. Bei einer Apotheke in Gmünd habe es geklappt, bei einem weiteren Einlöse-Versuch sei er gescheitert, gibt er unumwunden zu.

An die Zahnschmerzen will Richter Michael Marvan angesichts der Suchtmittelvergangenheit des Beschuldigten nicht so recht glauben und er hakt nach. Erhärtet wird dann sein Verdacht, als Pharmazeuten erklären: „Das ist ein hochkarätiges Schmerzmittel, die Vorstufe zum Opiat, streng rezeptpflichtig und kein herkömmliches Medikament für Zahnschmerzen.“

Von der euphorisierenden Nebenwirkung des Präparates will der Waldviertler keine Ahnung gehabt haben. Beharrlich beteuert er, er habe nur eines im Sinn gehabt, ein Mittel gegen seine Zahnschmerzen. „Waren Sie jetzt schon in Behandlung, beim Zahnarzt?“, will der Richter wissen und erhält die kryptische Antwort: „Derzeit habe ich keine Schmerzen.“

Der mehrfach vorbestrafte Waldviertler wird wegen Betruges (teils versucht) rechtskräftig zu neun Monaten auf Bewährung verurteilt.