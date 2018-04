Die Stadt Gmünd mit ihren vielen hundert Gemeindewohnungen investiert in eine Software, mit der nach Zustimmung von Mietwerbern per Mausklick deren Zahlungsfähigkeit überprüft werden kann. Das Mittel im schärfer werdenden Kampf gegen „Mietnomaden“ scheidet auf politischer Ebene die Geister.

„Wir wollen keinen Überwachungsstaat, in dem auf Knopfdruck geprüft werden kann, ob jemand schon einmal Schulden hatte“, sagt Beatrix Vischer-Simon, Chefin im Gemeinderats-Klub der SPÖ: „Soll dann jemand, der einmal unverschuldet in Not gekommen ist, nie mehr eine Wohnung bekommen? Ich verstehe die Problematik der Mietnomaden, aber Pauschalieren trifft auch andere.“ Die SPÖ stimmte im Gemeinderat daher gegen den Auftrag für die Implementierung des Systems an die Firma Crif, die ÖVP/AfG/FPÖ-Stadtregierung beschloss diesen im Alleingang.

„Jeder Fall kostet unnötig Zeit und Geld und nimmt ehrlichen Mietern die Chance, an eine Gemeindewohnung zu kommen.“ FP-Stadtrat Benjamin Zeilinger

Liegenschafts-Stadtrat Benjamin Zeilinger (FPÖ) erklärt, warum. Niemand müsse auf der Straße leben, betont er. Härtefälle würden immer für sich betrachtet, „wir schmeißen auch niemanden raus, wenn er in eine Not-Situation kommt“. Der eine Obdachlose, der in den vergangenen Jahren wie berichtet um ein Dach über dem Kopf gebeten habe, sei um weniger als 50 Euro pro Monat inklusive aller Abgaben in einer Kleinwohnung untergebracht worden und habe auch bezahlt.

Benjamin Zeilinger | Archiv

Zeilinger sieht die Bonitätsprüfung eher als Instrument für klassische Mietnomaden, die gar nicht mit der Absicht in eine Wohnung ziehen, dafür jemals zu bezahlen. Die Gemeinde verlangt immerhin im Gegensatz zu vielen anderen Vermietern keine Eigenleistungen. „Wir bekommen immer mehr Anfragen von Leuten aus verschiedensten Teilen Österreichs, die wunderschöne Storys über ihre ‚Job-Zusagen‘ für Gmünd erzählen“, sagt er. Ein Jahr später sei dann immer noch kein Cent bezahlt. Dann folge die Erarbeitung eines Zahlungsplans. Wenn auch dann kein Geld fließe, dann beginne der Delogierungsprozess.

Mehr als einmal im Monat starte inzwischen ein solcher Delogierungsprozess. Jeder solche Fall koste unnötige Zeit und Geld, „und er nimmt ehrlichen Mietern die Chance, an eine Gemeindewohnung zu kommen“.

Beatrix Vischer-Simon (SPÖ) | Archiv

Die Zustimmung für eine Bonitätsprüfung soll ab Juni auf freiwilliger Basis geschehen, man soll seine guten Absichten auch auf andere Weise belegen können. Die Prüfung dürfe nur ein befugter und zu Geheimhaltung verpflichteter Mitarbeiter vornehmen, laut Zeilinger wird zudem protokolliert, wer wann eine Abfrage durchführt. Angezeigt werden sollen in drei Stufen die Bonität – und die Info, ob bzw. wann es bei jemandem bereits zur Pfändung gekommen sei.