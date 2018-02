Den Tiefpunkt nach dem Wasserrohrbruch im Nachbarhaus, der das Lokal für mehr als ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt hatte, machte Alexander Trinko noch mit, im Spätherbst 2017 fiel dann aber die Entscheidung: Der Wirt des „Pub Altstadt“ am Stadtplatz 10 verlässt das älteste noch existierende Lokal der Stadt nach 17 Jahren mit Mitte Juli. Bis dahin kündigt er noch fünf Monate volles Programm an.

„Ich hätte es mir nach dem Rohrbruch leicht machen können“, sagt Trinko heute. Sieben Monate war er mit Trockenlegung und Wiederaufbau des aus dem unbewohnten Nachbargebäude gefluteten Bereiches um Küche, Bar und Schank beschäftigt, der Verdienst-Entgang in einem Großteil dieser Zeit wird – wie er ankündigt – demnächst die Anwälte beschäftigen.

„Ich durfte in meinem Wohnzimmer arbeiten. Andere müssen Freunde zu sich nach Hause einladen, ich hatte sie in der Arbeit.“ Alexander Trinko

Er hat aber durchgebissen, und nach der Wiedereröffnung auf den per Vorkaufsrecht verbrieften Kauf der 17 Jahre lang gemieteten Immobilie gedrängt. Damit blitzte er ab. Trinko: „Ich hatte als 24-Jähriger zu Studieren beginnen wollen, als sich die Möglichkeit zum Einstieg in dieses Lokal ergab und ich sie nutzte. Dann wurde ich älter, wollte Sicherheit, aber mehrere Kaufversuche platzten – ich will nicht in einem Mietlokal alt werden, daher blieb nur dieser Weg“, sagt Trinko.

Sein Ziel ist ein fließender Übergang zum neuen Betreiber, den er per Bestbieter-Verfahren sucht. Als Eigentümer der kompletten Einrichtung verhandelt er auch die Ablöse.

AlexanderTrinko hört im Sommer im Café-Pub Altstadt auf. | Lohninger

Sorgen, keinen Nachfolger zu finden, hat er nicht. „In Irland gibt es nur Lokale in diesem Stil. Bei uns gibt es für den, der das besondere Flair des Alten liebt, nur dieses Lokal“, so Trinko. Große Einrichtungsteile des nun 101 Jahre alten Pubs stammen, wie er sagt, aus den 1930er und 1940er Jahren oder sind noch älter: Einiges wurde im Lauf der Zeit adaptiert, eine Modernisierungs-Welle gab es aber nie.

Der Blick zurück ist bei Alexander Trinko von Dankbarkeit und Demut geprägt. „Ich durfte 17 Jahre lang in meinem Wohnzimmer arbeiten“, sagt er: „Andere müssen Freunde zu sich nach Hause einladen, ich hatte sie in der Arbeit. Viele sind mir 17 Jahre lang gefolgt, viele sind neu dazu gekommen.“

Das Wirteleben sei sein Traumjob. Aber: „Es ist eine anstrengende Arbeit, die nicht gesund ist, weil du immer mit Alkohol, Nikotin und Stress konfrontiert bist.“

Künftig „mehr Zeit für Geist und Körper“

Der Gastronomie will der Eibensteiner nach dem Verlassen des „Pub Altstadt“ mit mehreren Standbeinen erhalten bleiben, mit welchen genau, das verrät er noch nicht. Bloß solle es etwas werden, „das mehr Zeit für meinen Geist und Körper und für die Familie erlaubt“. Dieser Aspekt sei in den vergangenen Jahren – mit manchmal hundert Wochenstunden ohne Ruhetag im Lokal – zu kurz gekommen.