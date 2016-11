Erst im Sommer wurde der Ende 2012 eingeleitete Konkurs der früheren „Heinisch-Färberei“ in der Weitraer Straße offiziell aufgehoben. Doch längst schon hat der neue Mehrheits-Eigentümer und Geschäftsführer der nunmehrigen „Textilveredelung Gmünd GmbH“ (TVG), Thomas Pfeiffer, die Weichen auf Zukunft gestellt: An die zwei Millionen Euro wurden seit dem Besitzerwechsel 2013 in die Modernisierung des überalterten Maschinenparks investiert. Der Standort mit 37 Mitarbeitern ist, wie Harald Buchhöcker von der Steuer- und Unternehmensberater-Kanzlei WWV sagt, mittlerweile „stabilisiert worden“.

Unter anderem wurden seit der Übernahme drei neue Farbaggregate zum Wassersparen angeschafft. Die neueste Investition betraf heuer eine Dampfkessel-Anlage, die genauso die Umwelt schont und massive Einsparungen bringt. Mehr als ein Viertel des Energieverbrauchs kann damit eingespart werden. Und das heißt etwas, wie Buchhöcker vorrechnet: „Die Energiekosten sind neben dem Chemiebereich der größte Kostenfaktor.“

Das Investitionsprogramm für das riesige Firmenareal, wo vor Jahrzehnten 380 Beschäftigte ihren Dienst verrichteten, ist damit noch nicht abgeschlossen. Das sagt Thomas Pfeiffer zur NÖN: „Wir haben viele kleine Schritte vor uns, haben für 2017 zum Beispiel Pläne für die Prozesstechnik in Sachen Wasser und Abwasser.“ Bereits jetzt wird gut die Hälfte des Schmutzes noch im Werk selbst aus dem Abwasser gefiltert.

Werksleitung wird auf zwei Bereiche geteilt

Auch organisatorisch durchlief das Werk eine Veränderung: Der langjährige Werksleiter Gerhard Tanzer tritt mit Jahresende den Ruhestand an. Für die Übergangsphase wurden seine Aufgaben bereits zweigeteilt – Ali Budak übernahm die Produktionsleitung, die im Textilbereich sehr erfahrene Michaela Karner wurde Vertriebsleiterin.

Große Teile ihres Geschäftes betreffen die Bereiche Automotive und Bekleidung, wobei im eigenen Labor hochspezialisierte Qualitäten entwickelt und geprüft werden. Etwa ein Drittel des Vertriebes geht indes zum ebenfalls von Thomas Pfeiffer geführten TVG-Mutterbetrieb – dem Frottierwaren-Erzeuger Herka in Kautzen. Das Geschäft sei dort, wie Pfeiffer festhält, zuletzt unter anderem dank zunehmender Exporte stetig gewachsen.

Beim Wachstum können seit 26. November auch Gmünder mitwirken: Am TVG-Firmengelände in der Weitraer Straße (gegenüber dem Bauhof) wurde auf bisher ungenutzter Bürofläche ein Werksverkauf eingerichtet. Ab sofort können hier exklusive, auch in Gmünd gefertigte, Hand- und Saunatücher, Bademäntel und mehr von Herka-Frottier erworben werden.