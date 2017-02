Nächste Vogelgrippe-Fälle? Tote Reiher in Lainsitz .

Das erste Auftreten des „Vogelgrippe“-Virus H5N8 in Niederösterreich wurde wie zuerst auf gmünd.NÖN.at berichtet am 18. Jänner in Gmünd bestätigt, inzwischen sind bereits drei verendete Höckerschwäne positiv auf das für Federvieh hochinfektiöse, für Menschen harmlose Virus getestet worden.

Zwei weitere Oper der Geflügelpest könnten am frühen Nachmittag des 5. Februar von Gmünder Feuerwehrleuten aus der Lainsitz geholt worden sein: Aufgrund der Vorgeschichte waren die Floriani zur Bergung zweier toter Reiher aus dem Grenzfluss auf Höhe Sieben-Fichten-Gasse (hinter „Marktplatzl“) zu Hilfe geholt worden.

Tschechische Behörden hatten zuvor laut Online-Bericht der Gmünder Wehr ihre Kollegen in Gmünd und die Gmünder Polizei über die beiden Funde alarmiert, zehn Kameraden um Kommandant Michael Böhm rückten mit Schutzanzügen, Wathose und Steckleitern zur Lainsitz aus und übergaben die toten Tiere den Behörden. Sie werden nun durch die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit untersucht.

Achtung: Funde von toten Wasser- und Greifvögeln müssen der Bezirkshauptmannschaft Gmünd weiterhin unter Tel. 02852/9025-25650 gemeldet werden!