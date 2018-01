Alle Mühen und Bitten um Einhaltung des Radfahrverbots und Berücksichtigung der Ruhezone haben versagt, also blieb nur die Option, einen elektrisch bedienbaren Schranken zu montieren. – So erklärte Bauamts-Leiter Franz Höllrigl vorige Woche am letzten offiziellen Arbeitstag vor seinem Ruhestand die Neuerung am Damm des Aßangteiches, die die Stadtgemeinde Gmünd auf eigene Kosten (etwa 2.500 Euro alleine für das Material) abwickelte.

Dieser neue Schranken stößt, wenn er auch bis zur Fertigstellung einer Nebenanlage zum Passieren von Fußgängern und Kinderwagen in der Höhe bleibt, in Teilen der Bevölkerung auf wenig Verständnis. Ein NÖN-Leser spricht von einem „weiteren Weihnachtsgeschenk“ für die Familie Habsburg als Teich-Besitzerin – nach Ehrenring und Benennung der Siedlungsstraße beim Harabruckteich in „Habsburg-Lothringen-Straße“. Und SPÖ-Klubchefin Beatrix Vischer-Simon: „Ich weiß nicht, wozu der Schranken gut sein soll – außer dazu, die Bevölkerung wieder davon abzuhalten, sich auf einem seit Jahrzehnten von Gmündern genutzten Weg frei zu bewegen.“ Bereits 2016 hatte es wegen des Dammweges Stunk gegeben, nachdem dieser mit grobem Schotter überzogen und anschließend auf Gemeindekosten mit Mineralbeton gemischt und gewalzt worden war.

„Kein Gemeinderats- Beschluss, keine Info“

„Verkehrszeichen und Hindernisse konnten das unerlaubte Befahren nicht verhindern. Wenn die Ruhezone nicht zur Kenntnis genommen wird, dann muss reagiert werden.“ Franz Höllrigl

Besonders stört Vischer-Simon, dass sie als gewählte Stadträtin der Mehrheits-Partei – als sie vorige Woche eine Gmünderin darauf angesprochen habe – nichts dazu habe sagen können. „Es gab keinen Gemeinderats-Beschluss, keine Information unserer Fraktion“, klagt sie, das „Zusammenarbeits-Geschwafel“ der VP/AfG/FP-Stadtregierung stelle sich einmal mehr als heiße Luft heraus: Infos würden, so Vischer-Simon, vor der SPÖ zurückgehalten. Anders sieht das VP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer. Der Schrankenbau sei nicht infolge einer politischen Entscheidung erfolgt, sondern vom Bauamt als Reaktion auf das Nichtbeachten des Fahrverbotes veranlasst worden.

Warum, das erklärt dessen scheidender Leiter. „Die Stadtgemeinde hat die Wasserfläche, die Uferparzelle zum Einstieg und den Damm für die öffentliche Nutzung gepachtet“, sagt Franz Höllrigl: „Im Zuge des Vertragsabschlusses wurden zur Schaffung der Ruhezone für Fußgänger auch die Beleuchtung installiert und die Holzbrücke errichtet.“ Zur Wahrung dieses Zustandes inklusive Weg-Instandhaltung habe sich die Gemeinde verpflichtet, der Vertrag könne im anderen Fall auch gekündigt werden. Denn, so Höllrigl: „Verkehrszeichen und selbst Hindernisse konnten das unerlaubte Befahren nicht verhindern. Eine Alternative wäre die Bewachung inklusive Strafen, eine andere war die Errichtung des elektrisch gesteuerten Schrankens.“ Dieser könne künftig vom Gut Habsburg und von der Stadtgemeinde geöffnet werden.

Stadtchefin Rosenmayer will aus der neuerlichen Thematisierung des Fahrverbotes das Positive mitnehmen. „Klar, ein Schranken ist nichts Schönes“, sagt sie: „Aber vielleicht schaffen wir es künftig, zusammenzuhelfen, dass die Ruhezone eine Ruhezone zum Genießen der Natur bleibt – damit der Schranken eines Tages wieder abgebaut werden kann.“ Zum Radeln solle der Radweg benützt werden, der einst extra dazu unweit des Teiches gebaut wurde.