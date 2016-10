Mit seiner neuen Partei „HuMan-Bewegung“ will der gebürtige Schweizer Hans Helmut Klaussner, der in Gmünd 2013 das ehemalige „Marktplatzl“ in der Weitraer Straße gekauft hat, das politische System in Österreich umkrempeln.

Er wolle bei der Nationalratswahl 2018 antreten und strebt dabei ein Ergebnis von 60 Prozent an. Ob das realistisch sei? „Ja, weil ich spüre, dass kein Mensch mehr mit dem System einverstanden ist. Die Leute warten darauf, dass sich etwas ändert“, so Klaussner. 80 Prozent der Menschen gehören laut Klaussner keiner politischen Partei an, daher gebe es genug Potenzial für seine Bewegung. Um sein Ziel zu erreichen, will er 100 Mio. Euro aufstellen und sein Programm via Internet unter die Leute bringen. So sollen etwa auf Youtube Filme, die er in seinem eigenen Filmstudio aufnimmt, zu sehen sein.

Neben der „Auswechslung“ aller derzeitigen Polit-Darsteller sei das Hauptziel, aus dem „Systemzwang der Rothschild’schen Notenbanken“ auszubrechen und einen finanztechnischen Systemwechsel herbeiführen. Er wolle vom Schuldsystem zu einem Buchungs-Gebühren-System übergehen. Dank einer neuen „E-Banking-Software“ sei es möglich, die alten Staatsschulden zweckdienlich los zu werden. Es gelte, eine neue Wirtschafts-Form für die gesättigten Märkte zu etablieren. Er beschäftige sich bereits seit den frühen 1970ern mit neuen Konzepten für gesättigte Märkte und könne die notwendigen Lösungen anbieten.