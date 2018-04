Eingeschränkte Besuchszeiten im Landesklinikum Gmünd ließen die Gerüchteküche brodeln.

Ein hoch aggressiver Keim solle im Krankenhaus kursieren, hieß es am Wirtshaus-Stammtisch. „Wir hatten eine Zeit lang Patienten mit einer Noroviren-Infektion bei uns im Haus. Diese Infektionen treten häufig in der Übergangszeit auf, und heuer sind wir in der Region etwas stärker als sonst betroffen. Es handelt sich dabei aber nicht um einen aggressiven Krankenhauskeim oder ein Problem, das nur das Gmünder Krankenhaus betrifft, diese Fälle gibt es im ganzen Waldviertel“, stellt der ärztliche Standortleiter Michael Böhm auf Nachfrage klar.

"Besuchszeiten wurden eingeschränkt"

Noroviren verursachen eine akute Magen-Darm-Erkrankung mit heftigem Erbrechen und Durchfall. Die Infektion dauert wenige Tage und klingt in der Regel ohne bleibende Schäden ab. Für kleine Kinder und ältere Menschen kann aber der hohe Flüssigkeitsverlust gefährlich werden, weshalb eine stationäre Aufnahme im Spital nötig sein kann.

Um dort die weitere Ausbreitung der hoch ansteckenden Noroviren zu vermeiden, müssen die Patienten isoliert untergebracht werden. „Wir haben vier Zimmer bereitgehalten, in denen wir ausschließlich Noroviren-Patienten untergebracht haben. Die Besuchszeiten wurden eingeschränkt. Wer dort Patienten besuchte, durfte anschließend keine anderen Zimmer betreten und weitere Patienten besuchen, da sonst das Virus übertragen werden könnte“, erklärt Böhm. Außerdem wurde davon abgeraten, dass Kinder oder ältere Personen die Räume mit den Noroviren-Patienten betreten. „Das dient zum eigenen Schutz dieser Personen“, betont Böhm.

Aktuell hätten alle Noroviren-Patienten das Spital verlassen, die Einschränkungen wurden aufgehoben.