Während innerhalb der SPÖ wie berichtet eine Diskussion über die Zukunft der einzelnen Bezirks-Sekretariate läuft, geht die Gmünder Bezirkspartei der ÖVP in die Offensive: Sie bricht ihre Zelte in der Kirchengasse ab, richtet im „Marktplatzl“ in der Weitraer Straße ihre Bezirkspartei-Geschäftsstelle mit Büros und attraktivem Veranstaltungs-Areal ein!

Bezirkspartei-Obfrau Martina Diesner-Wais führt den Wechsel auf eine „optimale Gelegenheit“ zurück. „Das Haus in der Kirchengasse ist stark sanierungsbedürftig, wir hatten bereits verschiedene Möglichkeiten von Umbau bis Neubau angedacht“, sagt sie zur NÖN. Dann kam das Marktplatzl im Zuge des Konkursverfahrens der „Illustar GmbH“ um Hans-Jürgen Klaussner unter den Hammer – und die Bezirks-VP setzte sich in der Zwangsversteigerung vor wenigen Tagen durch.

„Der Wechsel ins Marktplatzl ist eine optimale Gelegenheit. Es soll nun ein Haus für alle werden!“

Martina Diesner-Wais, Bezirkspartei-Obfrau der ÖVP

„Das Marktplatzl hat ausreichend Büro- und Lagerräume, Parkmöglichkeiten und einen beheizbaren Saal, damit ist es genauso für Veranstaltungen und für unsere Jugendlichen sehr gut verwendbar“, sagt Diesner-Wais: „Es soll ein Haus für alle werden!“ Ein starkes Plus sieht die Nationalrats-Abgeordnete auch darin, dass der Standort in der Weitraer Straße in unmittelbarer Nähe zu Wirtschaftskammer, Polizei, Rot-Kreuz und Schulzentrum liegt, „wir befinden uns hier in guter Nachbarschaft“.

Gerüchte, wonach der Veranstaltungs-Saal noch massiv ausgebaut werden soll – immerhin gehören zu der ersteigerten Liegenschaft neben den 539 m 2 verbauter Fläche auch 1.900 m 2 Grund hinter dem Marktplatztl bis zur Ecke Sieben-Fichten-Gasse/Otto-Wilhartitz-Straße – entkräftet Diesner-Wais. „Ein Ausbau ist kein Thema“, betont sie: Der Freibereich biete sich aber eventuell dafür an, bei Veranstaltungen fallweise mitgenutzt zu werden.

Priorität hat vorerst ohnehin die Übersiedelung des Partei-Sekretariates mit zwei Beschäftigten in den neuen Standort, der bis in die frühen 1960er Jahre für Wohnzwecke genutzt wurde. Danach wurde er zur Tankstelle mit angeschlossener Kfz-Reparaturstelle um- und ausgebaut, ehe Bauernmarkt-Visionär Erwin Müller das Gebäude im Jahr 2003 mit umfassenden Veränderungen in das „Marktplatzl“ verwandelte, als das es auch Jahre nach seinem Tod und dem Ende des erfolgreichen Bauernmarktes bekannt ist.

Bevor es nun die Volkspartei als „Haus für alle“ wiedereröffnet, sind noch leichte Adaptierungen und Installationen in den Büroräumen vorgesehen. Auch der Außenauftritt des markanten Gebäudes soll noch überarbeitet werden. Gestartet werden soll mit den Maßnahmen so rasch wie möglich.

Kirchengasse: Raum für neues Wohnprojekt

In der Kirchengasse 8 war die ÖVP mit ihren Teilorganisationen seit der Jahrtausendwende untergebracht – als die frühere Bleibe am Stadtplatz gegenüber der Bäckerei Pilz verlassen wurde; in der „JVP-Bude“ wurden legendäre Partys gefeiert.

Jetzt will die Volkspartei den Altbau verkaufen – auch, um damit den neuen Standort mitzufinanzieren. Diesner-Wais: „Hier könnte mit einer General-Sanierung oder einem Neubau neuer Wohnraum in bester Zentrumslage geschaffen werden.“