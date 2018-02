Mit dem waldviertelweit ersten „Frozen Yogurt“-Store machte die Bäckerei-Konditorei Pilz am Gmünder Stadtplatz vor fünf Jahren einen innovativen Schritt ins moderne Eisgeschäft: Kaum sonst wo stehen Kunden bei uns freiwillig in längeren Warteschlangen an, aber im „Yopi“ kann der Andrang auf die süße Nascherei auf Yoghurt- und Milchbasis an guten Tagen eben das technisch Machbare übertreffen.

Nun bauen Geschäftsführerin Katrin Pilz und Lebensgefährte Stefan Breiteneder noch deutlich aus. Sie richten als Ergänzung hinterm Yopi in ehemaliger Betriebsküche und ehemaligem Besprechungs-Raum eine richtige Eisküche ein. Zur Erfüllung der hohen Hygiene-Standards werden die Räumlichkeiten komplett umgebaut, inklusive Eismaschine klettern die Investitionskosten immerhin in sechsstellige Euro-Höhe.

Die neuen Produktions-Möglichkeiten sollen die geschmackliche Vielfalt im Yopi um milch- und fettfreie Sorbet-Variationen erhöhen. Unter anderem schweben Stefan Breiteneder auch alkoholische „Saturday-Night-Specials“ für Samstagabende vor.

Zugleich soll dank des Ausbaus der Eisgenuss in Bäckerei-Café und Schanigarten auf eine neue Stufe gehoben werden. Die Zeiten einer Eissorte aus einer Maschine sind hier nämlich ab Frühjahr vorbei: Dann können größere Mengen in großer Vielfalt erzeugt und gelagert werden.

„Ehrliches Eis mit dem drin, was drin sein soll“

„Vor allem werden wir qualitativ hochwertige Produkte nur mit Milch, Obers, Zucker, Früchten oder Schoko und sonst nichts herstellen können“, freut sich Stefan Breiteneder: „Wir machen richtiges italienisches, ehrliches Eis mit dem drin, was drin sein soll – vollkommen ohne Fertig- oder Halbfertigprodukte.“ Dazu war er im Vorjahr auch zwei Monate lang auf Ausbildung in Italien.

Als eigentlicher Lehrer hat er sich nach der Eröffnung des Yopi ins kühle Metier vertieft. „Eis ist ein Herzensanliegen geworden, das einfach Spaß macht“, sagt er. Diese Leidenschaft wird durch immer noch steigende Umsätze im Yopi gewürdigt.

Mit der künftigen Art der Eisproduktion sind Steigerungen ganz anderer Dimension denkbar. 2018 sehen Katrin Pilz und Stefan Breiteneder als „Testjahr“, dann wollen sie über Erweiterungen wie die Eisproduktion auch für andere Betriebe im In- und Ausland oder die Schaffung eines richtigen Gassenverkaufs nachdenken.