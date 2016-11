Bereits im September hätte der Ankauf des alten ÖBB-Areals zwischen Bahnhof, Post, „Billa-Kreisverkehr“, Harabruckteich und Kleingartensiedlung („Feuchtes Eck“) um etwa 1,4 Millionen Euro durch die Stadt Gmünd als Bestbieterin die ÖBB-Gremien passieren und der Handel abgewickelt werden sollen. Noch wartet die Stadt auf „grünes Licht“ aus der ÖBB-Chefetage, während bereits Pläne zu dem für Geschäfts- und Wohnraum vorgesehenen Areal in Top-Lage verfeinert werden.

Auch innerhalb der Bundesbahnen wird man offenbar allmählich ungeduldig: Ließen die ÖBB doch Mitte der Vorwoche das frühere Stellwerk im Bereich zwischen Busbahnhof und dem Bahnübergang am Eck Bahnhofs platz/Albrechtser Straße/Conrathstraße schleifen. Gerüchten zufolge ist das die Vorleistung für die Errichtung einer Park&Ride-Anlage im betroffenen Bereich, weil etliche aktuelle Parkplätze hinter dem Postgebäude nach Freigabe des großen Grundstücks-Verkaufs an die Stadtgemeinde übergehen – und folglich für deren Wohn- und Gewerbepläne geopfert werden dürften.

Wirklich konkret will ÖBB-Sprecher Christopher Seif nicht werden. Aktuell werde, wie er auf NÖN-Nachfrage bestätigt, „an einer vertraglichen Lösung gearbeitet“, die den Ersatz der Stellplätze – die im Fall des Verkaufes der mehr als 35.000 m² großen Fläche verloren gehen – regle. Seif: „Sobald der Vertrag unterfertigt ist, müssen die neuen (Ersatz-)Stellplätze errichtet werden, bevor die bestehenden (auf der dann verkauften Fläche) übergeben werden können.“

Haus lag bis 1995 direkt an der Kreuzung

Das seit Jahren dem Verfall preisgegebene Stellwerk war einst eine zentrale Schaltstelle in der Bezirkshauptstadt. In dem Haus, das bis zur groß angelegten Vorrückung der Kreuzung in Richtung Conrathstraße im Jahr 1995 noch direkt an der Kreuzung gelegen war, wurden früher von zwei Beschäftigten die Weichen für die Schmalspurbahn und die Franz-Josefs-Bahn noch manuell gestellt – und die Signalanlagen manuell bedient.