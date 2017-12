Die Brüder Alexander und Maximilian Macho aus Gmünd konnten bei der „Concrete Student Trophy“ den ersten Platz abräumen. Für ihr Gebäude „Weinblick“ gab es die Siegertrophäe aus Beton und ein Preisgeld von 4.000 Euro.

„Das Projekt stellt städtebaulich auf dem vorgesehenen Bauplatz eine überzeugende Lösung zum Bestandsgebäude dar“, so die Jury. Der Preis wird von der Österreichischen Zementindustrie (VÖZ) für herausragende Projekte vergeben, die deren Gestaltung und Konstruktion der Werkstoff Beton eine wesentliche Rolle spielt. Das interdisziplinäre Arbeiten zwischen Architektur und Bautechnik ist dabei Voraussetzung.

Das dürfte den Brüdern entgegengekommen sein, Alexander Macho studiert Architektur, Maximilan Bauingenieurswesen an der Technischen Universität Wien. Gefragt war die Entwicklung eines innovativen, repräsentativen und zukunftsfähigen Vorentwurfes für ein barrierefreies Multifunktionsgebäude der Höheren Bundeslehranstalt und des Bundesamtes für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg. Derzeit prüft die Bundesimmobiliengesellschaft die Umsetzung des Projektes. In drei Jahren werden diese Räumlichkeiten benötigt.

Jury hatte zentrale Beurteilungskriterien

Die „HBLAuBA“ (kurz für Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt) für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg ist auch ein Forschungszentrum. Die örtlichen Ausbildungsstätten sollen nun im Sinne einer Landmark erweitert werden. Am derzeitigen Parkplatz neben dem Haupthaus soll das Multifunktionsgebäude entstehen.

Zentrale Beurteilungskriterien der Jury waren architektonische Idee, Konstruktion, bauphysikalisches Konzept, Umweltaspekte, Wirtschaftlichkeit sowie der innovative Umgang mit Beton.

Maximilian und Alexander studieren nicht nur beide an der TU, sondern arbeiteten auch schon in der Firma des Vaters, im Gmünder Architekturbüro von Gerhard Macho.

Maximilian Macho, der bereits den Master an der TU in der Tasche hat, macht derzeit ein Praktikum in einem Wiener Architekturbüro. „Auch für mich ist es wichtig, in größeren Büros Erfahrungen zu sammeln. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, in meiner Heimat Gmünd zu arbeiten“, sagt dazu Alexander Macho.