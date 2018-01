Die NÖN hat das Problem im Spätherbst 2017 erstmals zum Thema gemacht, inzwischen wurde es auch von politischer Seite aufgegriffen: die Abwanderung junger Schüler aus dem Bezirk nicht mehr nur nach Waidhofen, Zwettl, Krems oder St. Pölten, sondern ins oberösterreichische Freistadt.

50er Busse sind dafür wie berichtet bereits zu klein geworden. Für diesen Trend macht Direktorin Jutta Göschl vom Schulzentrum Gmünd vor allem zwei Umstände verantwortlich. So würden Schüler infolge von Berufsorientierungs-Angeboten an Mittelschulen verstärkt an andere Einrichtungen verwiesen, „wenn ein 14-Jähriger in einem solchen Test angibt, nicht gerne in einem Büro arbeiten zu wollen, ist er bei der Wahl einer HAK bereits draußen“. Der Bürojob alleine sei als Haupt-Kriterium schlicht zu oberflächlich.

Anbindung an Freistadt besser als an Gmünd

Zugleich mahnt die Direktorin, dass das Einzugsgebiet des Schulzentrums zunehmend nicht nur im Norden des Gmünder Bezirkes, sondern auch im Süden schrumpfe – primär wegen der Bus-Verbindung. „Man kommt von Gmünd sternenförmig gut in die anderen Bezirke, in die andere Richtung nach Gmünd funktioniert das aber weniger gut“, sagt sie: „Wir sind der einzige Bezirk, der Schüler hergibt und selbst fast gar keine Schüler aus anderen Bezirken bekommt.“

Von Großschönau gibt es, obwohl das Problem mittlerweile mehrfach angesprochen wurde, immer noch keinen Schülerbus nach Gmünd. Aus St. Martin oder Bad Großpertholz ist Freistadt gut erreichbar – während der Bus in die eigene Bezirkshauptstadt Schüler mehr als eine Dreiviertelstunde vor Unterrichts-Beginn in Gmünd ablädt. Die betroffenen Gemeinden sind laut Göschl zuletzt „fast komplett weggebrochen“.