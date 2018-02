Von Gmünd hinaus in die weite Welt führte der Weg von David Fuchs. Derzeit arbeitet er als Wissenschafter in Stockholm und forscht zu den immer häufiger auftretenden Atemwegserkrankungen Asthma und COPD.

David Fuchs, der Bruder des Schremser Stadthallenrestaurant-Pächters, kann mit seinen 32 Lebensjahren schon auf Wohnsitze in fünf verschieden Ländern verweisen. Nach Österreich, Australien, Deutschland und Dänemark schlug er im April des Vorjahres gemeinsam mit seiner Freundin aus Finnland seine Zelte in Stockholm auf.

"Habe ein Auslandssemester in Australien und München gemacht"

Nach Volks- und Hauptschule in Gmünd absolvierte der Eibensteiner die Handelsakademie in Gmünd. Darauf folgte das Bachelor- und Masterstudium von 2007 bis 2012 an der IMC Fachhochschule in Krems im Zweig „Medizinische und pharmazeutische Biotechnologie“. „Während dieser Zeit habe ich je ein Semester in Adelaide in Australien bzw. in München zu Studienzwecken verbracht“, berichtet Fuchs.

Nach Abschluss des Masters in Krems folgte eineinhalb Jahre langes Praxissammeln im Labor bei einer kleinen Biotech-Firma in Wien. 2014 übersiedelte Fuchs nach Kopenhagen, machte schließlich an der dortigen Universität seinen Doktor an der Pharmazeutischen Fakultät. „In diesem Doktorats-Projekt arbeitete ich an der Entwicklung neuer Analysemethoden zur Messung von Stoffwechselprodukten von Medikamenten“, erklärt der Wissenschafter.

Im Vorjahr ging es dann nach Stockholm, wo er als post-doktoraler Wissenschafter am Karolinska Institute arbeitet. „In unserer Forschungsgruppe beschäftigen wir uns damit, zu verstehen, wie Asthma oder COPD entstehen und welche Rolle bestimmte Fettsäuren – Omega-3- und Omega-6 Fettsäuren – dabei spielen“, erklärt Fuchs seine derzeitige Herausforderung.

„Lebensstandard in Österreich ist Spitze“

Seinen Wurzeln bleibt der Globetrotter aber treu. „Auch wenn ich vor Jahren aus Gmünd weggezogen bin und in fünf verschiedenen Ländern gelebt habe, komme ich natürlich immer wieder gerne zurück in meine Heimat, um alte Freunde und die Familie zu besuchen. Mit Gmünd verbinde ich schöne Erinnerungen aus meinen Kinder- und Jugendtagen – sei es die Schulzeit in der Handelsakademie oder in meinem Fußballverein, dem SV Eibenstein“, so Fuchs, der momentan in Skandinavien recht zufrieden ist.

Aber, so David Fuchs: „Irgendwann ziehe ich wieder zurück nach Österreich. Seine Herkunft vergisst man ja nicht so schnell, und der Lebensstandard ist in Österreich ja auch international gesehen absolute Spitze.“