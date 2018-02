Abseits von Oscar- und Grammy-Komitees vergibt auch „HolidayCheck“ als größtes deutschsprachiges Tourismus-Portal im Internet alle Jahre wieder Awards. In die Top-10-Auflistung für ganz Österreich reiht sich dabei ein Paradebetrieb aus Gmünd ein: Das Hotel Sole-Felsen-Bad erhielt heuer als bestbewertetes Hotel Niederösterreichs zum vierten Mal in Folge einen „HolidayCheck-Award“.

Nicht weniger als 1.500 Bewertungen hat die Anlage im Vorjahr hier erhalten, 99 Prozent davon enthielten die explizite Weiterempfehlung. Die Durchschnittsnote aus allen Kategorien in allen Bewertungen liegt bei 5,6 von 6,0 möglichen „Sonnen“. – Damit liegt Gmünd in beiden Wertungen über den nächstgereihten Hotels des Landes, Linsberg Asia in Bad Erlach und Hotel & Silent Spa in Laa (jeweils 5,5 Sonnen und 95 Prozent Weiterempfehlung).

"Jetzt kommen eher nur noch Kleinigkeiten"

Rezeptionsleiterin Isabella Schöfbeck und deren Stellvertreterin Bianca Ebert lesen und beantworten jede einzelne Bewertung. Hauptkriterium für Punkteabzüge bleibt, so Ebert, die Lage außerhalb der Stadt: Die Abgeschiedenheit am Ufer des Aßangteichs störe jüngere Gäste mitunter, sagt sie, „vor allem für ältere Gäste und Gäste aus der Großstadt macht oft gerade die Idylle den Reiz des Hotels aus“.

Auf viele änderbare Kritikpunkte wurde in der Vergangenheit reagiert, etwa durch die Schaffung eines Fitnessraums. „Jetzt kommen eher nur noch Kleinigkeiten, die aber viel ausmachen und den Urlaub zu etwas Besonderem machen können“, sagt Marketing-Leiterin Viola Pani. Auch daher ist sie dankbar für Anregungen aller Art.

Gut ein Drittel aller Hotelgäste sind bereits Stammgäste. Investitionen ins Haus – wie im Vorjahr die völlige Neugestaltung von Lobby und Barbereich – schlagen sich daher unmittelbar im Bewertungs-Portal nieder. Das trifft sich gut mit der ab Herbst geplanten Generalsanierung aller 109 Zimmer. Der nächste Award kann kommen.