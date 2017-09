Weiter für Wirbel in der Gmünder Stadtpolitik sorgt das Wohnbauprojekt in der Weitraer Straße (die NÖN berichtete). Dort entstehen acht Wohneinheiten.

Ex-Bürgermeister Andreas Beer | Markus Lohninger

Die Gmünder SPÖ will der Darlehensaufnahme (900.000 Euro) für dieses Projekt nicht zustimmen. Als Grund dafür nennt Club-Chefin Beatrix Vischer-Simon, dass es bereits vor vier Jahren – damals noch unter SP-Bürgermeister Andreas Beer – ein fix fertiges „Junges-Wohnen-Projekt“ gegeben habe, das dann von der neuen ÖVP-geführten Stadtregierung aus politischen Gründen fallengelassen worden sei. „Das finde ich schade und skandalös“, so Vischer-Simon.

Ex-Bürgermeister Beer vermutet eine bewusste Verzögerung des Projektes, die Baubewilligung in der Kernstockgasse ist mittlerweile erloschen. Dabei hätte es sich um geförderte Wohnungen gehandelt, die Gemeinde hätte kein Geld in die Hand nehmen müssen. Auch Interessenten für das Projekt habe es bereits gegeben, so Beer, die zehn bis zwölf geplanten Einheiten wären leicht zu füllen gewesen. Jetzt müsse man ein Darlehen „um viel Steuergeld“ aufnehmen.

"Das Interesse der Mieter wäre gesunken"

VP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer und der für Wohnbau zuständige FP-Stadtrat Benjamin Zeilinger verstehen die Aufregung nicht. Sie begründen die Entscheidung, das geplante Projekt nicht umgesetzt zu haben, mit einer „Leerstandsgarantie“. Die Gemeinde hätte bei Leerständen für zehn Jahre die Miete an die Wohnbaugenossenschaft zahlen müssen. Und das hätte laut Zeilinger teuer kommen können: Da die St. Pöltner Wohnbaugenossenschaft kein Büro in Gmünd mehr habe, wären die Verwaltungskosten sehr hoch gewesen. „Das hätte die Mieten verteuert, das Interesse der Mieter wäre gesunken. Die Gemeinde hätte die Leerstände zahlen müssen“, so Zeilinger.

Zudem refinanziere sich das Darlehen über die zu erwartenden Mieteinnahmen, denn, so Zeilinger: „Es gibt bereits konkrete Interessenten für die Wohnungen in der Weitraer Straße.“