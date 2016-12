Bereits 38 Taufen wurden heuer in der Herz-Jesu-Kirche in Gmünd-Neustadt gefeiert – die nächste wird in einer neu gestalteten Taufkapelle stattfinden. Dazu fand am 3. Dezember die feierliche Segnung durch Diözesanbischof Klaus Küng statt.

Über dem Taufbrunnen wurde eine Kuppel aus Holzstäben angebracht, die den Sternenhimmel symbolisiert. | Harald Winkler

In den vergangenen Wochen entstand das neue Aussehen der Taufkapelle nach der Idee von Baumeister Franz Graf, der über dem Taufbrunnen eine Kuppel aus Holzstäben, als Symbol für den Sternenhimmel, anfertigen ließ. Graf in seiner Ansprache: „Die Taufkapelle krönt nun eine Kuppel, Licht durchflutet die Kapelle, und dem Taufstein kommt nun durch eine entsprechende Beleuchtung seine angemessene Bedeutung zu.“

Er dankte allen Beteiligten und Mitarbeitern und schloss mit der Vision oder dem Wunsch, „dass viele Kinder geboren werden, weil sie ihre Eltern in dieser Taufkapelle taufen lassen möchten.“ Für ihn war die Neugestaltung etwas sehr Bewegendes – wirkte Graf doch schon bei der Errichtung der Kirche mit, seine Arbeit an den Fundamenten der Kirche hatte „auch das Fundament für die Gestaltung dieser Kapelle gelegt“.

"Ort der Geborgenheit"

Auch Pfarrer Georg Kaps dankte allen Mitwirkenden – vor allem dankte er dem Initiator Graf, „der unserer Pfarrkirche seit seinem Mitwirken beim Bau eng verbunden ist“, für dieses Geschenk. Für Bischof Küng ist eine Taufkapelle eine Art „Markenzeichen“ für eine Pfarrkirche oder die Pfarre insgesamt. „Besonders hier in Gmünd-Neustadt spürt man viel Wärme und Gemeinschaft“, sagte er: „Obwohl die Kirche voll von Symbolen ist, ist die Herz-Jesu-Kirche ein Ort, der Geborgenheit und vielen Menschen der Region ein Gefühl von Heimat vermittelt.“