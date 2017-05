Entwarnung kommt aus dem Habsburg Lothringen’ schen Gut Gmünd, nachdem sich zuletzt in der Redaktion der Gmünder NÖN Anrufe aus der Bevölkerung wegen toter Fische im Großen Harabruckteich mehrten – ein Anrufer will gar 72 verendete Karpfen im Hausteich der Altstadt gezählt haben. „Niemand muss sich sorgen“, sagt Betriebsberater Christian Kubitschka zur NÖN: „Es ist keine Seuche und auch nicht der Otter. Dem ist dort zu viel los, er hat dafür den Kleinen Harabruckteich ausgeräumt.“

Auch er bekomme in der Sache laufend Anrufe, sagt Kubitschka, die Bezirkshauptmannschaft und zweimal auch die Polizei hätten die Situation bereits begutachtet. Er führt die verstärkten Todesfälle aber auf den heuer sehr strengen Winter, Sauerstoff-Armut im Wasser und massive Fütterungen durch Passanten zu einem schlechten Zeitpunkt zurück. Er spricht von einem hochwertigen Ernährungskonzept, mit dem die Bio-Karpfen nach dem zähen Winter erst allmählich wieder an kohlenhydratreiche Kost herangeführt werden: „Wenn Menschen aber ihr verschimmeltes Brot kübelweise im Teich entsorgen, dann bekommt das natürlich auch der Karpfen mit…“

„Ich werde dem Erzherzog raten, den Aßangteich-Damm zu sperren. Sowas wie in Gmünd habe ich noch nirgendwo erlebt.“

Christian Kubitschka, Betriebsberater in Gut Gmünd

Insgesamt sei die Situation nicht dramatisch. An die 200 tote Fische seien aus dem Teich geborgen worden – ein verschwindend kleiner Anteil angesichts der insgesamt bis zu 3.000 Fische im Teich, der sich auch nicht auf die Wasserqualität auswirke. Der Große Harabruckteich sei zudem der einzige Fischteich des Gutes mit nennenswerten Verlusten, andere Teichwirte habe es heuer deutlich stärker erwischt.

Größere Sorgen bereitet die Sorglosigkeit einiger Gmünder im Umgang mit fremdem Eigentum. „Schwarzgefischt wird, dass einem schwarz und schwindelig wird. Und teils wird sehr viel kaputt gemacht, das Recht des Eigentümers grob missachtet“, sagt er. Damit spricht er auch Missachtungen des Radfahrverbotes an der Aßangteich-Promenade sowie Vandalenakte beim Aßangteich an – wie berichtet wurde hier von Unbekannten ein Kanaldeckel „entsorgt“ und ein Boot von der Leine gelassen. Dabei seien durch Gewalt auch der Zapfen schwer beschädigt und mehrere Kilo schwere Steinbrocken ins Boot geworfen worden. „Man hätte es versenken wollen. Ich bin viel herumgekommen, habe aber sowas wie in Gmünd noch nirgendwo erlebt“, sagt Christian Kubitschka, selbst gebürtiger Gmünder: „Ich werde dem Erzherzog raten, den Damm zu sperren.“