Im Ausbau ihrer Rolle als Tourismus-Metropole des Waldviertels sind der Grenzstadt Gmünd offensichtlich keine Grenzen gesetzt: Im abgelaufenen Jahr wurden selbst die historischen Spitzenwerte bei Ankünften und Nächtigungen von Urlaubsgästen aus 2015 noch einmal deutlich übertroffen.

Die Zahl der Ankünfte stieg um 8,9 Prozent auf nun 43.380, bei Übernachtungen wirft die Statistik von Gerold Guttmann (Tourismusbüro) ein Plus von 5,9 Prozent oder 4.198 Nächtigungen auf nun 75.057 aus. Die meisten Gäste brachte wieder der August mit 4.482 Ankünften und 8.626 Übernachtungen, der schwächste Monat war wie 2015 der Juni (2.512 Ankünfte, 4.490 Übernachtungen).

Hochbetrieb herrschte vor allem auch im diesmal sehr starken Mai (6.892 Nächtigungen, +1.454 zu 2015), Juli (6.854) und Oktober (6.798), auf hohem Niveau rückläufig war der Andrang im September, November und Dezember.

Blockheide-Boom hält, neue Radwege kommen

Überraschendes zeigt indes die Bilanz des Campingplatzes: Zweitstärkster Monat war nach dem August (1.299 Übernachtungen) nicht der Juli (874), sondern der Mai (1.015). Viertbester Monat war der kühle Oktober mit 856 Übernachtungen am Campingplatz.

Die Tourismuszahlen Gmünds wachsen Hand in Hand mit der überregionalen Beliebtheit des Sole-Felsen-Bades, aber nicht nur. „Angebote wie zuletzt der Silvesterzug oder der Rauchfangkehrer-Ball bringen immer wieder auch Menschen zum ersten Mal in unsere Gemeinde, und alle kehren begeistert heim“, sagt Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP).

„Fremde und Touristen gehören mittlerweile zum alltäglichen Bild in der Stadt. Sie fühlen sich hier wohl – auch weil ihnen gastronomisch in beiden Stadtteilen bis in die Nacht eine Top-Versorgung geboten wird“, pflichtet ihr Tourismus-Stadtrat Alexander Berger (ÖVP) bei.

Gut entwickelt habe sich, so Berger weiter, auch der Naturpark Blockheide mit dem neuen Obmann Josef Reiterer und den neuen Betreibern des Schutzhauses, Wiltrud und Thomas Möstl, mit ihrem kleinen Streichelzoo vor dem Haus und Spezialitäten vom eigenen Mangalitza-Schwein am Teller. „Frau Möstl ist mit ganzem Herzen dabei, hat ihre Vereinbarung für den Betrieb auch bereits verlängert“, freut sich Stadtrat Berger.

Die Blockheide war 2016 auch Führungs-Highlight der Stadtgemeinde: Trotz insgesamt leicht rückläufigen Andranges wurden 139 Blockheide-Führungen (+11 gegenüber 2015) gebucht. Bürgermeisterin Rosenmayer: „Wir erhalten durch die Bank Lob für unsere Führer, weil sie mit großer Liebe dabei sind.“ Zusätzliches, zeitlich flexibles Personal wird noch gesucht – zumal für 2017 jetzt schon fast 1.700 Reservierungen, weit mehr als sonst um diese Zeit, vorliegen.

Alexander Berger weist auch auf eine stete Verbesserung der Lebensqualität in der Bezirkshauptstadt hin. Rechtzeitig vor den Sommerferien soll am hoch frequentierten Teichkettenweg die Unterführung der B41 fertig sein, der Radwege-Bau schreitet voran. Für heuer ist, so Berger, die Schaffung eines Fuß- und Radweges von „Billa-Kreisverkehr“ bis Harabruckteich und die Verlängerung vom Kreisverkehr via Bahnhof bis zum Hotel-Restaurant Schachner in Planung. In Vorbereitung sei auch „ein größeres Projekt. Noch ist hier aber die Finanzierung auszuloten.“