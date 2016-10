Josef Seisenbacher, Mitbegründer und langjähriger Kapellmeister der Gmünder Stadtkapelle, Vollblutmusiker und langjähriger Musikpädagoge, ist am 29. September im 68. Lebensjahr plötzlich verstorben.

Seisenbacher wurde am 24. November 1948 geboren und wuchs in Gusswerk in der Steiermark auf. Seit seinem zwölften Lebensjahr hatte er sich mit der Blasmusik beschäftigt. Während seinem Studium an der Wiener Musikhochschule war er vier Jahre Militärmusiker, acht Jahre Mitglied des Wiener Staatsopernorchesters und der Wiener Philharmoniker als Tubist. Anfang der 1980er Jahre sei er von Bürgermeister Johann Schaffer und Kulturstadtrat Alfred Drach mit dem Ziel nach Gmünd geholt worden, hier eine Musikkapelle zu gründen, erinnert sich dessen langjähriger Weggefährte, der nunmehrige Bezirkskapellmeister Erwin Höbarth.

Legte Grundstein für Stadtkapelle Gmünd

1981 wurde der Berufsmusiker Josef Seisenbacher schließlich Musiklehrer an der Städtischen Musikschule Gmünd, war 1991 bis 2001 auch deren Leiter. Er legte kurz nach seiner Ankunft in Gmünd, 1983, unter der Bezeichnung „Bläsergruppe der Musikschule Gmünd“ den Grundstein für die zwei Jahre später offiziell gegründete Stadtkapelle Gmünd. Die Mitgliederzahl stieg von anfänglichen 25 Musikern Ende 1984 bereits auf 40 Musiker. Auch die qualitativen Erfolge ließen nicht lange auf sich warten: Viele Jahre in Folge erhielt die Stadtkapelle hohe Auszeichnungen für ihr musikalisches Engagement.

1995 wurde Seisenbacher für seine Verdienste mit der „Goldenen Dirigentennadel“ ausgezeichnet. Nach fast 20-jähriger Tätigkeit als Kapellmeister entschloss er sich 2002, sein Amt in die Hände von Erwin Höbarth zu legen. Seisenbacher war auch jahrzehntelang Mitglied der Stadtkapelle Weitra, langjähriger musikalischer Leiter der Jagdhornbläser Gmünd und komponierte in dieser Funktion zum Beispiel die „Gmünder Hubertusmesse“. Im Jahr 2009 trat er in den Ruhestand, den er in Gusswerk verbrachte. Die Verbindung zu Gmünd pflegte er bis zuletzt. Höbarth: „Der plötzliche Tod von Josef Seisenbachers hat uns betroffen gemacht. Mit ihm verliert die Stadt Gmünd einen der wichtigsten Kulturschaffenden der letzten Jahrzehnte und wir Musiker einen sehr guten Freund.“

Josef Seisenbacher hinterlässt die Töchter Sabine und Maria sowie seine Gattin Yumiko Goto-Seisenbacher. Die Verabschiedung findet am 7. Oktober in Gusswerk, Steiermark, statt.